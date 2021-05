Que peut-on attendre des Bleus au Grand Prix de Monaco?

Alpine a de la température...

Hélas, c’est chez Ferrari qu’on a sorti les cotillons et les langues de belle-mère ce jeudi !!!

Au lieu de quoi, pour pondre les communiqués officiels d’Alpine, les gars de la com’ s’en sont remis, eux, à la langue... de bois.

"La journée d’essais s’est très bien déroulée en ce qui concerne notre programme, à savoir comprendre la voiture, trouver le bon rythme et identifier d’éventuels problèmes. Nous n’avons pas eu toutes nos réponses, mais nous passerons en revue et analyserons les données ce soir et demain (ce vendredi, Ndlr) en l’absence de roulage" affirme ainsi Esteban Ocon.

"Nous avons couvert beaucoup de tours et nous avons récolté une bonne quantité de données. Nous avons essayé de petites évolutions mineures le matin et nous avons ajusté les choses en EL2, où nous avons vu des signes de progrès" s’encourage de son côté, Davide Brivio, directeur de la compétition Alpine. A moins qu’il ne soit l’éditeur de la méthode Coué.

Bon, à ce que l’on en sait, ce jeudi, l’écurie n’a jamais trouvé la bonne température de pneus pour que les A521 performent durablement sur le tourniquet.

On les aime quand même, ces Alpine, d’abord parce qu’elles sont françaises et en plus parce qu’elles sont jolies. On croise donc les doigts pour ce vendredi et, surtout, dimanche.