Plus qu’ailleurs, le DRS peut changer la course à Monaco

"La difficulté ? Faire un tour sans faute"

Thierry Boutsen, ancien pilote de Formule 1, témoigne de son affection particulière pour le circuit de la Principauté. Et livre une analyse pointilleuse du tracé.

"Pour rouler vite sur tout circuit, il faut utiliser toute la piste, de la corde jusqu’à la sortie du virage. Sauf qu’à Monaco, il y a des rails. Un centimètre trop loin, on va taper et la course est finie. Deux ou trois centimètres entre le pneu et le rail, on laisse passer quelqu’un. Il faut frôler le rail, tout le temps, dans tous les virages. Et c’est un challenge très compliqué à tenir."

"Celui qui gagne à Monaco… chapeau!"

Et alors que Charles Leclerc devrait partir en pole position sur le circuit monégasque (la décision doit être prise ce dimanche matin), c’est un avantage certain.

"Quand on est devant à Monaco, on a la vie facile en quelque sorte. Parce que celui qui est derrière, si aucune erreur grave n’est commise par celui qui le précède, ne pourra pas le dépasser, car il n’y a pas la place pour. Il faut être attentif à chaque tour. Il y a des circuits où il est plus simple de se mettre en autopilote au bout d’un certain nombre de tours comme disait James Hunt. Impossible de faire cela ici."

Un tracé d’une dureté physique, mais aussi mentale. "Celui qui gagne à Monaco… chapeau ! C’est tellement exigeant. La difficulté ? Faire un tour sans faute. C’est d’ailleurs presque impossible, même si elle est minime. Et quand on doit en faire plus de 70 à la suite, c’est encore moins possible."

Enfin, pour l’ancien pilote belge, le Grand Prix de Monaco a aussi et surtout une valeur sentimentale. "Il a changé ma vie parce que c’est en venant rouler ici que j’ai découvert ce pays, et que j’ai décidé d’y vivre. S’il n’y avait pas eu ce Grand Prix, je n’aurais sans doute jamais connu la Principauté. C’est un circuit absolument extraordinaire qu’on ne rencontre nulle part ailleurs."