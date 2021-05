"Charles est toujours le même qu’au collège": les amis du pilote Charles Leclerc se confient

Pris dans l’engrenage du cirque ambulant de la F1, Charles Leclerc reste en contact avec ses amis via le canal Whatsapp. Un groupe baptisé "LC8" où les huit amis échangent de tout, de rien, mais aussi des performances de leur ami sur la piste.

"Après chaque essai, chaque course, il nous fait un petit débriefing. On le félicite quand il fait de bons résultats et on lui remonte le moral quand c’est l’inverse. On n’est pas des fanatiques, on soutient juste notre meilleur pote", confie Thomas.

Pour le Grand Prix à Monaco, perchée au balcon d’un appartement, la bande d’amis est aux premières loges avec les drapeaux et une banderole.

"Il nous a fait mentir"

Forcément, ces dernières années, ils ont vécu avec lui quatre désillusions à la maison. En F2 puis en F1. "Il a vraiment eu beaucoup de malchance à Monaco. Il a envie de casser cette spirale négative", poursuit Thomas. Quand, aux premiers essais libres, la boîte de vitesses a cassé au bout de quatre tours, les amis ont imaginé le pire.

"On s’est dit que ce serait un nouveau week-end noir. Mais dès l’après-midi, il nous a fait mentir", avoue Nicolas. Pareil durant les qualifications où Charles Leclerc a signé le meilleur chrono, malgré un crash spectaculaire à la Piscine.

Il partira en pole position aujourd’hui, si sa boîte de vitesses reste inchangée. "On a eu très peur mais on est très réjoui de cette pole chez nous, réagit Nicolas. On le sent bien cette année. Il a une meilleure voiture que l’année dernière, il prend de l’expérience et il est dans une bonne dynamique mentale."

Cette année, c’est la victoire ou rien.