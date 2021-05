Ces bénévoles qui veillent sur la piste et les pilotes pendant le Grand Prix de Monaco

Des casques dès 2002

Grand Prix de Monaco, 2001. Quand on replonge dans les archives de la course automobile, les commissaires de piste apparaissent en bord de piste vêtus d’une simple casquette blanche et verte.

"Cette année-là, on a eu un accident et un morceau de jante a volé, est passé au travers du grillage et a fini sa course sur une casquette qui s’est déchirée, raconte Jean-Michel Matas, commissaire général adjoint à l’ACM, en charge du corps des commissaires, en montrant les dommages sur l’objet, gardé en souvenir. On a montré ça au président Boeri. Il nous a dit ‘‘ Je ne veux plus voir ça, je ne veux pas que quelqu’un soit défiguré’’. L’année d’après, on passait aux casques."

Des accessoires dotés d’une visière d’un centimètre. "Ils sont utilisés pour du maintien de l’ordre et résistent à un morceau de jante ou autre. Si les pilotes touchent un rail, la pièce de voiture part comme une balle…" Les commissaires sont aussi équipés de surgants à risque électrique pour les protéger jusqu’à 7.500 volts. "Le risque n’est pas uniquement pour le E-Prix. Les F1 ont aussi des batteries."