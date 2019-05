PHOTOS. On vous emmène découvrir l'univers de Salvador Dali en Catalogne

Il en fera son cocon. Agrandissant les fenêtres qui encadrent presque naturellement le paysage visible depuis son atelier où il s’attelle toute la journée. C’est le cœur de cette maison biscornue, aux murs blanchis à la chaux, pleine de recoins et de terrasses gagnées sur la garrigue.

"Je ne peux peindre qu’ici" a-t-il souvent déclaré, désignant Portlligat comme le berceau de son œuvre.

En achetant plusieurs cabanons pour créer sa maison au bord de l’eau, Dalí en a fait une œuvre originale. Une maison qui concentre aujourd’hui toute l’iconographie de Dalí et de sa muse et compagne, Gala. La maison d’ailleurs était pensée pour deux habitants, eux et personnes d’autres. Même si quelques barbecues et grandes tables à dîner laissent imaginer de la convivialité.

Autour de l’atelier, c’est un étonnant cabinet de curiosité qui jalonne la maison. Un ours polaire empaillé et couvert d’armes et de bijoux accueille les visiteurs, face à un mythique fauteuil bouche - pièce la plus représentative de l’univers Dalí - recouvert d’un tissu fleuri.

À l’étage, deux lits à baldaquins sont placés côte à côte dans une mezzanine surplombant le salon. De partout, des objets, des souvenirs et des bouquets séchés d’immortelles qui parfument la maison.

À l’extérieur, alors qu’un œuf géant coiffe le toit d’un pigeonnier, l’extravagance est de mise au bord de la piscine. Bibendum Michelin, fontaines en bouteille de vins bon marché, cabine téléphonique. Le décor est kitsch et drôle. Beaucoup plus libre qu’au château de Pubol, au sud de l’Ampourdan, l’autre résidence du couple Salvador/Gala… ou plutôt de Gala seulement.