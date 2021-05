VIDEO. Il y a un an, Claude Lelouch filmait Charles Leclerc à toute vitesse dans les rues de Monaco

Il y a an, la pandémie frappant la planète avait eu raison du Grand Prix… mais pas de l’engouement artistique de Claude Lelouch.

Et en "remplacement" d’une course contrainte à l’annulation le 24 mai 2020, la place du Casino était devenue, à l’aube blême, le théâtre d’un événement cinématographique inédit et historique.

Au casting un monstre sacré du cinéma français et une gloire montante du sport monégasque. Claude Lelouch et Charles Leclerc en tandem sur le tourniquet de la Principauté. Le premier filmant le second au volant d’une Ferrari SF90 Stradale modèle hybride.