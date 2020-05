VIDÉO. Charles Leclerc filmé par Claude Lelouch pour une course de vitesse dans les rues de Monaco

Cette virée inédite était organisée pour les besoins d’un court-métrage filmé par Claude Lelouch, en résonance à un film similaire qu’il avait tourné en 1976 dans les rues de Paris au petit matin.

Et le pilote monégasque de F1 s'est fait plaisir ce matin entre 7h et 9h dans les rues de sa Principauté, faisant monter la voiture en pointe jusqu'à 240 km/h pour offrir à l'image cette sensation de vitesse pour ce petit film, qui compte aussi au casting, le prince Albert II en guest star et qui devrait être dévoilé le 13 juin.

Une façon de quand même faire exister ce 78e Grand Prix annulé pour cause de pandémie de Coronavirus.