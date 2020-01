Valberg : le coup de gueule d’un restaurateur fait le buzz

«Il est 7 heures du matin et je suis en train de faire cette putain de vidéo. » Vendredi, à la première heure, Julien Abad, patron du restaurant L’Étable à Valberg, a publié un coup de gueule sur Facebook, qui est devenu viral. Dans cette vidéo, le restaurateur de 33 ans s’en prend aux clients qui n’honorent pas leur réservation. Ce qu’on appelle le « no show » dans le monde hôtelier.

« C’est comme une insulte. C’est con, mais ça me fait énormément de mal », y explique-t-il. Au téléphone, il développe : « Je fais une constatation. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur. Moi, ça fait 8 ans que je tiens le restaurant, et ces trois dernières années, il y a une hausse significative. »

« On passe aux oubliettes »

Dans son restaurant, Julien a six tables et peut accueillir entre 20 et 25 couverts maximum. Il a cherché à mesurer le phénomène. « L’an dernier, j’ai voulu faire une constatation chiffrée : en quatre mois de saison, 38 couverts. Cette année, en 15 jours, j’en suis déjà à 20. Ça devient mon quotidien. »

« Ce n’est pas une question de perte financière, mais d’éducation, reprend-il. Ça me fait mal au cœur. Je travaille avec des produits frais. Je suis obligé de prendre des réservations pour avoir de la visibilité. C’est le principe. Je m’investis, on est inscrit au Guide Michelin. C’est un irrespect total, une insulte pour les gens avec qui je travaille. Nous, on attend les clients, on refuse du monde, et ils ne viennent pas. » Pire, ils ne donnent plus de nouvelles. « Quand on appelle, une fois, deux fois, qu’on laisse un message… Les gens n’ont même pas la décence de rappeler. Ils zappent, ils ont peut-être honte et on passe aux oubliettes. »

Hier midi, sa vidéo avait plus de 5 400 partages et 186 000 vues. Preuve que son cri du cœur a fait écho.

Appelez, même pour « raconter un bobard »

« Sur les réseaux, il y a des commentaires de coiffeurs, de fleuristes… J’ai des gens qui m’appellent de toute la France, d’autres qui passent au restaurant. Moi, je ne suis personne, j’ai fait ça comme ça, je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là. C’est un peu énorme pour mes petites épaules. »

Julien vous le demande donc : appelez pour annuler. « Même pour raconter un bobard, même dix minutes avant, peu importe. Quand les gens appellent pour annuler, je les remercie. On a tous une vie, on peut avoir un empêchement. Mais au moins, on est au courant. »