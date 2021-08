"Un vrai moment de rencontre": pendant les vendanges, les moines cultivent le partage sur l'île Saint-Honorat à Cannes

Dans les vignes, les sécateurs s’agitent. Les seaux se remplissent. Et les vêtements se salissent. Dans quel état Frère Marie aurait-il retrouvé sa coule s’il l’avait enfilée pour vendanger le vignoble de l’abbaye de Lérins, sur l’île Saint-Honorat à Cannes? Par expérience, le cistercien a préféré piocher un jogging et un t-shirt dans son armoire.

"Ça permet de consolider les liens"

Entre les murs de l’abbaye, le silence règne. Mais entre les sept cépages, la parole se libère. Toutes les barrières s’envolent. "Dans les vignes, il y a un esprit communicatif, confie Frère Marie. On se laisse aller à des échanges avec des retraitants que l’on ne tient pas habituellement. Ça permet de consolider les liens."

Avant sa rentrée scolaire, Graciane Pavec s’est offerte une semaine au monastère. L’étudiante aurait pu profiter de la tranquillité du lieu pour se reposer et se ressourcer. Mais, dans un esprit d’échange, la Parisienne a immédiatement accepté de mettre les mains dans le raisin: "Au moins, je découvre une tout autre ambiance. C’est vraiment un moment de rencontre."

Cette notion de partage, Éric Giraud la retrouve aussi. Le vacancier, qui vit le reste de l’année entre Nice et Paris, ne pouvait rêver mieux. Lui est venu pour "se retrouver hors du temps". Même si, "participer à la vie de la communauté" le ramène à la réalité des frères: Ora et labora, un équilibre entre la prière et le travail.

Bien que la liturgie passe au second plan le temps des vendanges, de mi-août à mi-septembre, comme l’affirme Frère Marie: "On a totalement aménagé le temps des prières. On s’en accorde une le matin, en plein air. Une à midi. Puis on en a plus avant 18 heures."