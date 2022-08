Selon un classement, Menton se retrouve à nouveau dans le top 5 des villes moyennes de France les plus consultées sur Instagram

Fabien Egot, de French Riviera Guide: "Menton symbolise la beauté franco-italienne"

Page Instagram comptant près de 124.000 abonnés, French Riviera Guide publie les plus belles photos prises entre Menton et Saint-Tropez. Pour cela, le fondateur de la page, Fabien Egot, travaille avec les meilleurs photographes professionnels de la Région, ainsi que des influenceurs internationaux. Après plus de dix années, il a publié plus de 7.000 photos. Dont plusieurs sont de Menton…

Menton semble très populaire sur votre page…

Oui, il est très clair qu’elle fait partie des villes les plus populaires et instagramables de mon compte. Je me suis aperçu que c’est en général toujours les mêmes lieux qui recueillent le plus grand nombre de likes: Antibes, Nice, Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Èze et Menton.

Comment expliquez-vous ce phénomène?

Je pense que c’est parce que c’est une ville qui symbolise véritablement la beauté franco italienne surtout au niveau des façades et de l’architecture. Personnellement, j’ajoute systématiquement le hashtag #mentone quand je publie une photo de Menton. Après, c’est une ville charmante, où il est facile de se déplacer hors saison. Et puis il y a la fête du citron qui est très populaire et trois jardins magnifiques dont celui du Val Rahmeh.

Les photos que vous publiez sont celles qu’on vous envoie?

Oui et je reçois beaucoup de vidéos de Menton de gens connus et d’influenceurs qui viennent du monde entier, avec parfois des millions d’abonnés. Ils viennent systématiquement à Menton et partage souvent la vue sur l’église, avec toutes ses couleurs. Sinon, j’ai également beaucoup de photos prises dans les rues étroites de la vieille ville, avec des jeunes filles qui se font prendre de dos avec un chapeau en train de marcher.

Savoir+

Fabien Egot a également créé la page Instagram French Provence Guide qui compte plus de 75.000 abonnés.