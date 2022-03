Passée par les cuisines du Palais princier, cette jeune cuisinière se lance avec succès dans la bistronomie à domicile

"A deux ans, Clara voulait déjà faire ça." Josette Michel est la grand-mère de Clara et elle l’a vu évoluer dans l’univers de la cuisine. "Clara a toujours eu cette passion. Elle a commencé avec moi, on lui avait acheté une petite cuisine, elle passait des heures à nous faire des plats." La jeune femme a toujours su comment ça se passait en cuisine.

Clara a fini ses études il y a seulement trois ans. Pourtant, son bagage est déjà bien rempli. Cette passionnée de cuisine a travaillé dans six restaurants et dans les cuisines de plusieurs athlètes avant de créer Twelve Table, son service de restauration à domicile.

Un univers "féerique"

Clara a très vite compris qu’elle voulait travailler en restauration, et pas n’importe où. "Je m’imaginais dans une cuisine gastronomique. J’étais obnubilée par ces toques blanches et ces tabliers, ça me paraissait féerique."

Malgré le refus de son collège de la laisser partir en bac professionnel, Clara finit par intégrer le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. Là-bas, elle évolue à vitesse grand V. "J’étais très timide et observatrice. Quand je suis arrivée, j’ai eu un gros déclic et j’ai pris énormément confiance en moi."

Au lycée, les professeurs de Clara l’adorent. Jean-Philippe Boussious, son professeur de cuisine, la décrit comme "une élève brillante et souriante, elle a une personnalité unique, c’est un rayon de soleil".

Le fait qu’elle se sente à l’aise dans sa formation lui réussit. Clara participe à deux reprises à la confection du repas princier pour la Fête nationale aux côtés de Christian Garcia, le chef officiel du Palais. Il garde lui aussi un très bon souvenir de la jeune femme.

"Elle nous a montré tout son talent et son professionnalisme." En 2017, elle remporte également le concours du Cordon d’Or organisé à Monaco. Elle imagine pour cette occasion une recette de tarte au chocolat qu’elle propose encore dans ses menus.