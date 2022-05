Occupation record des yachts sur le port Hercule pour le Grand Prix de Monaco

Cette image-là n’est pas en toc. Elle est même très chic. Et so Monaco, qui n’est pas Miami (lire ci-dessous). Ici, les yachts et méga yachts qui ont élu domicile pour le Grand Prix dans les eaux bleues du port Hercule n’ont absolument rien de factice.

Ils ont pris d’assaut l’espace depuis le début de la semaine. À bout de manœuvres, plus ou moins complexes, ils se sont installés de façon très optimisée sur l’échiquier du port de Monaco pour prendre part à l’événement du Grand Prix. Les pontons positionnés, dans la mesure du possible, avec la vue sur le circuit. Aux premières loges.

Au total, 125 unités, toutes plus clinquantes les unes que les autres, qui s’apprêtent à vivre l’événement. Sur un air de luxe. Assurément. (lire ci-dessous)

Chartérisés par le monde de la F1

"Après une année 2020 sans Grand Prix et une autre en demi-teinte en 2021, nous faisons face cette année à une occupation record du port Hercule, confient Aleco Keusseoglou, le président de La Société d’Exploitation des Ports De Monaco, et le directeur général Olivier Lavagna. Nous avons eu 180 demandes pour 125 places disponibles. Nous avons dû mettre en place une deuxième ligne d’amarrage et tout est complet depuis plusieurs mois. On a vraiment senti cette envie de venir sur l’événement, et ceci déjà avec le Grand Prix Historique, où nous avons accueilli 50 bateaux. L’occupation record du port confirme d’ailleurs ce que l’on voit dans les hôtels de la Principauté, qui sont tous complets. Partout en Principauté, il y a du monde."

Sur le port Hercule, la plupart des unités sont chartérisées par des sponsors ou des entreprises qui sont liées au monde de la F1. "Nous leur donnons en effet la priorité, nous travaillons pour cela en étroite collaboration avec l’Automobile Club de Monaco et la Fédération Internationale de l’Automobile", confirme Aleco Keusseoglou.

Cala del Forte et la navette Monaco One aussi

Du côté de Vintimille, où a été créé il y a peu le 3e port de la Principauté, l’anse de Cala del Forte s’est aussi bien remplie pour l’occasion.

"Le port est quasiment plein, explique Olivier Lavagna. Ce sont des clients ou des propriétaires qui sont venus la semaine, pour profiter à la fois du Grand Prix et de quelques jours de repos. Nous avons d’ailleurs eu des demandes, dès hier, pour la navette Monaco One qui fait la liaison entre Cala del Forte et la Principauté. Dans les années qui viennent, nous voulons d’ailleurs étoffer cette offre de Cala del Forte sur un événement comme le Grand Prix."