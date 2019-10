Des œuvres de Monet, Cézanne et Renoir prêtées au Japon par le Palais princier

C’est un long voyage que fait le prince Albert II au Japon ; et une semaine riche en rencontres et découvertes. Une semaine qui a commencé par l’intronisation de l’empereur Naruhito, point d’orgue de ce déplacement, qui s’est prolongé avec notamment une entrevue entre le souverain monégasque et le Premier ministre Shinzo Abe, et s’est poursuivi avec deux visites culturelles.

Jeudi, le Prince s’est rendu à l’exposition Van Gogh, présentée jusqu’au 13 janvier 2020 à l’Ueno Royal Museum, à Tokyo (elle se déplacera ensuite à Kobe du 25 janvier au 29 mars 2020).

