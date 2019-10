En 1990, alors prince héréditaire, Albert II avait déjà assisté aux cérémonies d’intronisation de l’empereur Akihito.

Près de trente ans plus tard, parmi les membres de familles royales et chefs d’État de 150 pays, le prince Albert II, huitième dans l’ordre protocolaire des invités, était notamment entouré du prince Charles d’Angleterre, du roi d’Espagne Felipe VI, du roi de Suède Carl XVI et sa fille, la princesse Victoria. Mais aussi du sultan de Brunei et de l’ancien président de la République, Nicolas Sarzoky, mandaté pour représenter la France à cette cérémonie.

Triple "Banzaï!"

Une cérémonie qui n’a duré qu’une trentaine de minutes. Dans la salle du Trône du Palais impérial, appelée chambre des Pins, l’empereur et l’impératrice sont apparus en costumes traditionnels sous des baldaquins.