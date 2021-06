"C’est une horreur". Les goélands sèment le trouble dans la Principauté

En Principauté, la direction de l’Environnement s’est emparée il y a quelques années de la problématique liée aux goélands.

Aucun quartier ne semble épargné par les nuisances de ces volatiles.

À la Condamine, quand ils n’éventrent pas les poubelles, ils volent dans les plumes des pigeons et peuvent se livrer à des batailles parfois sanglantes. À Fontvieille, les riverains du stade Louis-II se plaignent sur les réseaux sociaux des nuisances nocturnes: "Venez les voir dormir sur le toit du stade… et brailler à 3h du matin! Ils y sont une centaine… très peu dérangés…"



Idem sur le boulevard des Moulins, "c’est une horreur, ils font de nombreux dégâts et on entend qu’eux" dénonce Sabrina. Et combien sont ceux qui se sont vus dérober un poulet qui décongelait au soleil sur la terrasse?

Si le phénomène n’est pas nouveau, certains habitants de la Principauté ont parfois l’impression que cela s’est accru avec les différentes étapes du confinement.

Et à la direction de l’Environnement, surtout en période de reproduction – c’est en ce moment – les plaintes contre les goélands s’entassent comme ces oiseaux prédateurs sur les toits.

Pourtant, la direction de l’Environnement est formelle: les études démographiques qu’elle réalise sur la population des goélands ne montrent pas une augmentation significative de la population.

Elle tente cependant de contenir le problème en procédant à des campagnes de stérilisation des œufs pour réguler la population de cette espèce qui est protégée par la Convention de Berne.