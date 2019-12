Une centaine de cyclistes a pédalé de Menton à Roquebrune-Cap-Martin pour promouvoir le vélo en ville

Même au milieu des activités proposées dans le cadre du Téléthon, ils ne sont pas passés inaperçus, samedi matin. Avec leurs sonnettes et leurs klaxons Tour de France, clamant deux principaux slogans: "Plus de place aux vélos!" en début de cortège, "C’est plus beau la vie à vélo" en queue de peloton.

Coorganisée par l’association "Se déplacer à vélo à Menton" et un collectif citoyen, la première Cyclo Parade reliant Roquebrune à Menton a fait des émules. Partie de l’esplanade Jean-Gioan - où l’élu roquebrunois délégué aux sports était venu pour encourager - une centaine de cyclistes de tout poil s’est ainsi montrée, chevauchant vélos de course bien soignés, vieux VTT, engins électriques, vélos à roulettes (pour les plus petits), et autres bolides non identifiés.

Besoin de parkings

Si les équipements diffèrent alors, l’ambition, elle, est unique: demander plus de place au vélo dans les communes de Menton et Roquebrune. Inciter les politiques à sécuriser davantage leur cheminement.

À leur arrivée sur l’esplanade Francis-Palméro - où une petite pause s’impose avant de gagner le stade Rondelli et d’envisager reprendre le parcours en sens inverse - les cyclistes déploient une banderole, sous forme de formule mathématique. "+ de vélo=- polluant, -cher, +de santé, +de convivialité".