On en sait un peu plus sur la seconde vie de la gare SNCF de Cap-d’Ail

Qui n’est pas déjà passé devant une gare désaffectée, rêvant de la voir rouverte au public? Qui des voyageurs sur le TER qui relie Nice à Vintimille ne s’est pas un jour demandé ce que pourrait devenir la gare de Cap-d’Ail, avec un peu d’imagination?

D’ici peu, la question pourrait bien ne plus se poser.

Érigé sur un site exceptionnel, avec une vue sur la mer Méditerranée, le bâtiment voyageurs de la gare de Cap-d’Ail, fermé au public depuis les années quatre-vingt, est parti pour vivre une nouvelle vie.

Classée au plan local d’urbanisme de la commune comme présentant un intérêt patrimonial, cette bâtisse datant de 1880, d’une surface de 200 mètres carrés, dotée d’un étage et d’une terrasse de 60mètres carrés, fait aujourd’hui l’objet de discussions poussées entre la SNCF, entière propriétaire du lieu, et la municipalité de Cap-d’Ail.

Un lieu d’hébergement

À l’instar de ce qui a été réalisé à la gare de Théoule-sur-Mer, qui, elle, accueille aujourd’hui le projet d’une agence multiservices immobiliers, après avoir abrité un cabinet de vétérinaires, la gare de Cap-d’Ail pourrait trouver un second souffle avec le projet porté par le maire, Xavier Beck.

En pourparlers avec la SNCF, qui ambitionne elle aussi de faire revivre le lieu en y implantant une nouvelle activité, l’édile aspire y aménager un lieu d’hébergement afin d’accueillir des acteurs culturels et sportifs qui interviennent sur sa commune.

"L’idée est de réaliser un lieu à l’image de l’ancien Relais international de la jeunesse qui se trouvait en bord de mer, le long du chemin des douaniers, avenue Gramaglia, et qui a été vendu par l’association il y a quelque temps, détaille le maire. Depuis cette vente, nous ne sommes plus en capacité d’héberger les troupes de théâtre, les équipes sportives ou encore les artistes qui viennent se produire chez nous, particulièrement en juillet et août, où l’offre hôtelière affiche complet."

Une petite cuisine et une salle de bain

Son dessein serait, après avoir trouvé la modalité avec la SNCF de reprise des lieux, d’aménager une partie ou l’ensemble du site avec des lits gigognes et tout le confort nécessaire avec une petite cuisine et salle de bains.

L’idée est là, la volonté commune aussi, mais tout n’est pas si simple. "La présence dans une partie de la gare du Cap-d’Ail de nos installations électriques complexifie la cession du bâtiment de la gare. Elle ne permet pas pour l’instant à SNCF Gares & Connexions d’envisager sa vente." D’où cette réflexion menée sur les modalités d’exploitation. "La partie contractuelle est encore à l’étude", appuie le service communication de la SNCF.

Il pourrait s’agir un bail emphytéotique, d’une convention d’exploitation de longue durée ou encore d’une simple location. Selon la modalité d’exploitation retenue, les travaux seront réalisés par l’une ou l’autre partie

"Dans tous les cas, nous avons cette ambition commune avec la municipalité de voir revivre la gare de Cap-d’Ail", conclut la SNCF. Et si ce n’est pas pour cet été, ce sera pour le suivant. C’est en tout cas ce que le maire de Cap-d’Ail, bien décidé à voir son projet aboutir, espère.