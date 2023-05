Stéphane Valeri, nouveau président de la Société des Bains de Mer à Monaco, dévoile sa feuille de route

"Diriger cette grande maison est et sera un défi passionnant"

Votre nomination en janvier dernier a marqué un tournant dans votre carrière après plusieurs décennies dans la vie publique et politique. Comment l’avez-vous appréhendé au plan professionnel, mais aussi personnel, car votre histoire familiale est liée à celle de la SBM ?

Cette nomination à la tête du fleuron économique de la Principauté est pour moi une immense fierté. La confiance que j’ai reçue du Prince souverain m’honore et m’oblige. Sur le plan plus personnel, la Société des Bains de Mer fait partie de l’histoire de ma famille depuis plusieurs générations. Comme je l’ai confié aux salariés mercredi lors d’une grande réunion de présentation au Grimaldi Forum, devant plus de 800 d’entre eux, mon arrière-grand-père, qui était employé de Jeux, a reçu en 1913 la médaille du 50e anniversaire de la création de la SBM. Mon père, comme mon grand-père, a fait lui aussi, toute sa carrière au sein du Casino. Diriger cette grande maison est et sera un défi passionnant dans lequel je placerai toute mon énergie. J’y appliquerai les méthodes de management que j’ai déjà éprouvées dans mes précédentes fonctions, comme l’écoute, la concertation, l’importance de l’humain, la réflexion stratégique et la capacité à décider avec pragmatisme, pour la recherche de la plus grande efficacité.

Pourquoi avoir choisi de réactiver le poste de directeur général, non occupé de longue date dans l’entreprise ?

J’ai en effet souhaité pourvoir le poste de directeur général, laissé vacant depuis près de douze ans, pour me seconder dans la supervision de la plupart des directions opérationnelles de l’entreprise. Albert Manzone se consacre donc principalement à leur gestion quotidienne. Il assure la mise en œuvre des activités de l’entreprise. Il va nous faire bénéficier par ailleurs de sa grande expérience internationale. Cela me donnera plus de temps pour me consacrer à la stratégie et au développement de notre groupe.

"J'ai l'impression que la greffe prend"

Les salariés de nationalité monégasque sont pour la première fois majoritaires dans l’état-major de l’entreprise. Avez-vous cette volonté de recruter davantage de nationaux dans toutes les structures de la SBM ?

Oui en effet notre nouveau comité exécutif (Comex) est désormais composé de neuf membres dont six monégasques : Albert Manzone, directeur général ; Virginie Cotta, secrétaire générale ; Sophie Vincent, directrice des ressources humaines ; Pascal Camia, directeur du développement international ; Rudy Tarditi, directeur des Casinos et moi-même. Mais je tiens également à la complémentarité et à la diversité des cultures professionnelles et des expériences internationales. Nous avons donc recruté à l’international de grands professionnels dans leur domaine d’expertise, tous issus de grands groupes : Vincent Bouvet, directeur administratif et financier ; Julien Munoz, directeur marketing et digital, et à venir en juillet notre nouveau directeur des systèmes d’information.

Une nouvelle page s’ouvre pour les équipes, quel est le moral des troupes ?

Franchement, lors de notre présentation mercredi soir, j’ai vu des gens vraiment enchantés ! J’ai l’impression que la greffe prend. La DRH fait un travail remarquable et notre modèle social, auquel je tiens beaucoup, est unique. En période de forte inflation, tous les trois mois, les salaires sont indexés sur le coût de la vie. C’est un dispositif unique dans le secteur privé, qui a permis une augmentation de 2 % ces trois derniers mois. Le maintien du pouvoir d’achat est assuré. Nous avons aussi un intéressement sur les résultats de l’entreprise pour les salariés, ce qui cette année, devrait représenter une prime de 2000 euros versée à tous les collaborateurs. On peut toujours mieux faire, mais globalement les gens sont conscients qu’ils ont des avantages sociaux exceptionnels, le terrain de la contestation est limité. Et les bases sont sereines pour ouvrir cette nouvelle page.

"Le Café de Paris ouvrira ses portes fin octobre 2023"

Le chantier du Café de Paris a pris du retard, quand pourra-t-il ouvrir ? Certains pensent que les deux restaurants (la Brasserie et Amazonico) auront du mal à remplir toute l’année. La transformation du bâtiment a-t-elle été vue trop grande ?

Le Café de Paris ouvrira ses portes fin octobre 2023. L’ouverture d’Amazonico Monte-Carlo est quant à elle prévue pour avril 2024. Les deux restaurants seront totalement complémentaires. Le Café de Paris incarne la tradition, le savoir-faire SBM. Une brasserie devenue au fil du temps une véritable institution monégasque, passage presque obligé de tout visiteur et point de repère des Monégasques et des résidents. Amazonico est quant à lui un concept international prisé de la clientèle internationale en quête d’expérience lifestyle, de divertissement, qui rencontre beaucoup de succès notamment à Dubaï et à Londres. Pour des raisons de saisonnalité, Amazonico aura une période de fermeture de deux mois en hiver. Le nouveau complexe du Café de Paris, avec en plus sept nouveaux commerces de prestige, va former un nouveau pôle d’attractivité exceptionnel.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise bénéficie des bons retours de l’hôtellerie, des Jeux mais aussi des locations immobilières. Est-ce un domaine que vous entendez doper ?

L’immobilier est devenu au fil du temps notre troisième métier, sous l’impulsion de mon prédécesseur Jean-Luc Biamonti. Mon objectif est désormais de poursuivre et de développer encore la valorisation de notre foncier, en créant de nouvelles surfaces de résidences, de bureaux et de commerces.

Avez-vous d’ambitieux projets immobiliers pour la SBM ? Notamment sur la presqu’île du Larvotto ?

En effet la restructuration du complexe du Sporting d’été, fait partie de nos réflexions, car c’est une source importante de profits futurs. C’est aussi essentiel pour y développer un secteur majeur de notre activité : l’entertainment. Car nous devons continuer à entretenir la légende de Monte-Carlo, avec des stars et des spectacles enviés et recherchés par notre clientèle. Enfin, nous ne pourrons bien sûr pas être absents du dossier du Méridien. C’est également un défi à relever pour nous.