"On lavait les enfants dans l'évier de la cuisine": une famille a vécu pendant 2 ans dans un logement insalubre à Touët-sur-Var

"Quand on a visité l’appartement pour la première fois, c’était aéré, mais on s’est vite rendu compte qu’il était pourri. Les fenêtres dataient de Mathusalem, il y avait de la moisissure sur les murs. On lavait les enfants dans l’évier de la cuisine tellement le plafond de la salle de bains était noir, décrit Eric. Il n’y avait pas la lumière dans le hall et l’escalier qui menait à l’appartement. Ma femme a chuté alors qu’elle était enceinte".

Le père de famille demande au propriétaire de faire des travaux nécessaires pour rendre le logement décent. "Il a répondu par une procédure pour loyers impayés. À l’époque il demandait à être payé en espèces. Comme on ne travaillait pas ma femme et moi, le loyer a été par la suite directement versé par la Caf (caisse d’allocation familiale) au propriétaire".

"Les radiateurs ne tenaient pas au mur"

De nouvelles fenêtres ont finalement été installées et la VMC (ventilation mécanique contrôlée) posée, "mais les radiateurs ne tenaient pas au mur tellement ils étaient humides".

Il y a huit mois, la famille a laissé tous ces mauvais souvenirs derrière elle, en déménageant à Annot, petit village des Alpes-de-Haute-Provence situé à quinze minutes de Touët-sur-Var.

"J’ai trouvé du travail, à l’Intermarché d’Entrevaux, au rayon fruits et légumes. Aujourd’hui on loue une petite maison, pour seulement 30 euros de plus et on est bien".