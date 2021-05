Le pilote portugais Antonio Félix Da Costa s’adjuge la pole position du 4e Monaco E-Prix

Sur le tracé intégral du Grand Prix de Monaco (3,3km) emprunté pour la première fois par les monoplaces électriques ce week-end, Jaguar avait tiré le premier en cumulant les meilleurs temps des essais libres 1 et 2 grâce à l’Anglais Sam Bird et au Néo-Zélandais Mitch Evans.

Jamais deux sans trois? Pas du tout! À l’heure des qualifications, c’est la DS Techeetah d’Antonio Félix Da Costa qui rafle la mise. Impeccable dans l’exercice du tour rapide, le Portugais, tenant du titre, devance le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin: Racing) d’un souffle: à peine 12 petits centièmes de seconde.

Dans le sillage des deux meilleurs sprinteurs, Evans, 3e, confirme la bonne forme des Jaguar, et Jean-Eric Vergne, 4e, complète le tir groupé du constructeur français DS aux avant-postes.

La surprise est venue des pilotes Mercedes. Installés aux deux premiers rangs du championnat après 6 courses, Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne ont trébuché sur cette marche. Le leader néerlandais échoue en fond de grille (23e) tandis que son voisin de stand belge doit se contenter du 15e rang.

Du côté du team monégasque Rokit Venturi Racing, l’Antibois Norman Nato s’élancera de la 5e ligne (10e), et l’Italo-suisse Edoardo Mortara de la 18e position.

Maintenant, place à la course: le départ du 4e Monaco E-Prix est fixé ce samedi à 16h03. Et le nom du successeur de Sébastien Buemi (vainqueur en 2015 et 2017) et Jean-Eric Vergne (2019) éclatera au grand jour après 45 minutes plus un tour.