"La Coupe Davis, c’est le moment qu’on attend tous", affirme Guillaume Couillard, coach de l'équipe de Monaco

Sur sa terre, Monaco affronte ce week-end la République dominicaine en phases éliminatoires du Groupe II de la Coupe Davis.

Un succès permettrait à Guillaume Couillard et ses joueurs de disputer les phases finales en septembre, elles-mêmes qualificatives pour le Groupe I, gratin du tennis mondial.

Rencontre avec le capitaine de l’équipe monégasque, et sosie de Carlos Moya, qui a porté plusieurs casquettes dans le tennis national depuis l’an 2000.

Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours qui vous a amené ici ?

Je suis arrivé en 2000 en tant que joueur. Je m’entraînais avec la fédération monégasque.

J’ai joué la Coupe Davis jusqu’en 2008 où je suis devenu entraîneur. Mais j’ai continué à jouer en double jusqu’en 2014 et je suis devenu capitaine en 2016.

En tant que capitaine, quel regard vous portez sur chacun d’eux ?

Romain (Arneodo), c’est quelqu’un qui se mobilise extrêmement bien au moment où la Coupe Davis arrive, c’est un joueur d’équipe. C’est un bel exemple pour les autres.

Il a même parfois un niveau de jeu qui s’élève quand il doit jouer pour les autres et son pays.

Hugo (Nys) a démontré ces derniers temps avec ses résultats que tout était possible, qu’il a le niveau et que les autres doivent aussi avoir le même état d’esprit. Lui aussi est un exemple pour les autres.

Lucas Catarina a lui aussi le drapeau rouge et blanc dans le cœur. C’est sa compétition, là où il voudrait performer. Il ne l’a peut-être pas fait comme il le souhaitait mais il se bat pour être quelqu’un d’important et rapporter les points.

Et puis Valentin (Vacherot), on a bien vu lors de sa première sélection à domicile contre le Maroc, l’année dernière, qu’il était en larmes au moment de sa victoire. C’est vraiment une compétition à part parce qu’il ne se serait jamais mis à avoir des larmes en tournoi. Il a montré qu’il était vraiment attaché à son pays.

"On est une bande de copains"

En tant qu’ancien joueur et désormais capitaine, la Coupe Davis c’est une compétition particulière ?

Je ne vais pas dire que c’est tout parce que je vibre avec eux toute l’année, mais c’est le moment qu’on attend. On est une bande de copains donc on a envie de faire pour les autres. On a envie de rendre à la fédération tous les efforts qu’ils ont faits et qu’ils font pour nous aider. On a envie de rendre la pareille (il marque une pause, ému). On a perdu notre présidente [la baronne Elizabeth-Ann de Massy, décédée en 2020, ndlr] et pour moi c’était quelqu’un de très important. Elle m’a fait confiance en tant que joueur, entraîneur puis capitaine, je lui dois tout. Donc aussi pour elle, pour sa fille (Mélanie-Antoinette de Massy), qui a pris le flambeau, on a envie de faire les choses bien.

Comment est-ce que vous suivez tous les joueurs à l’année ? On sait que le tennis se joue dans tous les coins du monde…

Il y en a que je suis plus que d’autres. J’en accompagne en tournoi, j’en aide d’autres dès qu’ils reviennent. Dès qu’il y en a un qui a besoin de moi, je pars avec lui ou je l’aide à domicile. J’aide aussi des jeunes, la relève, qui est partie faire la Winter cup en Italie, une sorte de Coupe Davis pour les plus jeunes.

Donc ils ne pourront pas être là ce week-end mais je pars quinze jours à Singapour avec deux d’entre eux pour des tournois.

"Ils ont des joueurs mieux classés que nous"

Est-ce que vous suivez toujours Hugo Nys de très près ?

Je ne pars plus vraiment en tournoi avec lui parce qu’il a un partenaire fixe en double maintenant [Jan Zielinski, ndlr]

Il a besoin d’avoir un coach qui peut les aider tous les deux. Dès qu’il revient je m’occupe toujours de lui et puis je suis en contact avec lui après ses matchs. Simplement je ne peux pas être un coach privé pour tout le monde.

Quels sont vos objectifs en Coupe Davis ?

On se focalise sur cette rencontre qui est difficile.

Dans la tête des gens, la République dominicaine c’est une destination de vacances et on se dit que ça va être simple mais en fait, sur le papier, ils ont des joueurs mieux classés que nous. Ils sont favoris. Ils sont tête de série n°2 de ce groupe donc, concrètement, c’est la 2e pire équipe sur le papier qu’on pouvait avoir.

Ils ont un joueur qui est 200e, un autre qui a été 200e.

On la joue pour la gagner évidemment, chez nous, devant nos supporters. Et puis on sait qu’en cas de victoire on aura une opportunité d’aller un peu plus loin pour essayer de monter dans le Groupe 1.

C’est notre ambition, ça n’a jamais été fait par le passé à Monaco.