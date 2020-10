Testé positif à la Covid-19, le président du Conseil national de Monaco donne des nouvelles de son état de santé

"Comme vous le savez, j’ai été testé lundi dernier positif à la Covid 19. Je respecte strictement les consignes qui m’ont été données et je tiens à vous rassurer : je ne suis que peu symptomatique et je suis isolé à mon domicile. Je continue ainsi à travailler à distance avec mes équipes et mes collègues élus du Conseil national", précise ce vendredi sur Facebook le président du Conseil national de Monaco.

Stéphane Valeri remercie "chaleureusement compatriotes, résidents et amis de la Principauté, pour les innombrables messages bienveillants que j’ai reçus ces derniers jours".

"l’ensemble des cas contacts a été immédiatement testé..."

L'élu précise également que "l’ensemble des cas contacts a été immédiatement testé, avec un résultat négatif pour tous".

Alors que le gouvernement monégasque dévoilera ce vendredi après-midi les nouvelles modalités de lutte collective contre le coronavirus en Principauté, le président du Conseil national se félicite que "tous les élus, dans l’union nationale, sont au travail pour formuler des propositions et participer à la réponse globale apportée par l’Etat à la crise que nous continuons de traverser, notamment au sein du Comité Mixte de Suivi. Je les remercie pour leur soutien et leur mobilisation".



"Le modèle économique et social monégasque est et demeurera exemplaire. C’est en nous appuyant sur ses forces, que tous ensemble, nous parviendrons à surmonter cette crise historique", conclut Stéphane Valeri.