Où en est-on de la couverture vaccinale chez les populations à risques dans les Alpes-Maritimes?

Avec le rebond de l'épidémie de Covid observé début septembre, la circulation du virus du Covid continue à progresser en France, ont indiqué vendredi 30 septembre, les autorités sanitaires. Vu "cette accélération de la circulation du Sras-COV-2", l'agence sanitaire insiste plus que jamais sur la nécessité de renforcer la vaccination chez les plus fragiles, dont les personnes âgées. Car la couverture vaccinale des personnes ciblées n'affiche pas de très bons scores, selon la HAS. Selon la Professeure Elisabeth Bouvet de la HAS, "les personnes sont de plus en plus loin de leur dernier rappel, les facteurs de risque et la vulnérabilité vis-à-vis du Covid-19 touchent toujours les mêmes personnes, il est vraiment temps de procéder à un nouveau rappel avec des vaccins adaptés". Alors où en est-on de la vaccination des personnes fragiles et à risques de faire des formes graves dans les Alpes-Maritimes? Une couverture vaccinale avec rappels à parfaire, dans le département

Comme en témoignent les chiffres départementaux de Santé Publique France, les Alpes-Maritimes n'affichent pas non plus, une couverture vaccinale à deux doses et deux doses de rappel, optimale. Chez les plus jeunes de la population éligible à une deuxième dose de rappel, seuls 17% d'entre eux ont effectué ces rappels. A l'inverse, chez les 80 ans et plus, une personne sur trois est couverte par deux doses de rappel. Avec la nouvelle campagne de vaccination qui démarre ce lundi 3 octobre, une nouvelle dose supplémentaire est recommandée aux personnes à risque de forme grave de la maladie (60 ans et plus, immunodéprimés et leur entourage, femmes enceintes, enfants et adolescents à haut risque) et aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Mais il vaut mieux ne pas attendre et se faire vacciner avec les vaccins à disposition si l'on est à risque et pas à jour en matière de dose recommandée de rappel (trois ou six mois selon l'âge et la date de la dernière injection ou infection), insistent les autorités sanitaires.

Et en France? En France, seuls 34,8% des 60-79 ans et 48,3% des 80 ans et plus éligibles ont eu jusqu'alors leur deuxième rappel. Dans le détail, ce sont ainsi 21,3% des 60-64 ans qui ont reçu une deuxième dose de rappel. 27,4% des des 65-69 ans, 33% des 70-74 ans, 34,8% des 75-79 ans et 37,1% des 80 ans et plus. "On est à moins de 50%" des rappels recommandés aux plus de 60 ans. "Il faut corriger cela", a expliqué la Pr Élisabeth Bouvet de la Haute Autorité de santé à France Info. En d'autres termes, moins de 50% de la population de plus de 60 ans a un schéma vaccinal complet avant le début de la campagne vaccinale qui débute ce lundi avec des vaccins "bivalents" adaptés aux variant Omicron. Pour les Français à risque de forme grave et les soignants à jour de rappels, une dose supplémentaire est recommandée à compter de ce lundi, où démarrera une nouvelle campagne avec les vaccins adaptés à Omicron. Avec les nouveaux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech adaptés aux sous-variants d'Omicron, "on peut espérer une protection encore plus importante et de durée plus importante". Et "ce qui est vraiment important, c'est de protéger les personnes fragiles", "ce n'est pas de vacciner la population générale qui n'a pas de risque, qui peut bien sûr s'infecter, mais qui ne fera pas de formes graves", a défendu la présidente de la commission des vaccinations à la HAS. A ses yeux, "il est possible qu'on arrive à quelque chose de régulier pour les personnes fragiles", avec une injection faite "régulièrement, périodiquement", afin de "remonter l'immunité". Vendredi, Brigitte Autran, la présidente du Covars qui a succédé au conseil scientifique, a invité les Français à "se vacciner" s'ils sont à risque et à "recommencer à porter les masques dans les transports et dans tous les endroits peuplés". "Pour l'instant, il n'y a pas de spectre d'un méchant variant qui arrive à l'horizon (...) C'est ça qui pourrait changer la donne", a jugé cette immunologiste.