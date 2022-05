Le Prince Albert embarque le youtubeur auto GMK pour un tour de piste du Grand Prix de Monaco

À côté du prince Albert II, GMK a beau avoir la carrure d’un golgoth, il donne pourtant l’impression d’un petit garçon intimidé. Trois semaines après avoir interviewé le souverain sur la place du Palais, le résident monégasque et Youtubeur automobile – 2,6 millions d’abonnés au compteur – n’en mène toujours pas large face au chef d’État, pourtant réputé pour sa bonhomie. Sur la grille de départ, Georges Maroun Kikano, de son vrai nom, est à deux doigts de tutoyer un rêve de gosse: avaler l’asphalte du circuit de Monaco.

D’ordinaire à la place du conducteur pour ses vidéos adressées à sa fidèle communauté, il a, cette fois, laissé les clefs d’un de ses bolides au prince Albert II.Une Mercedes C63 AMGBlack Series. Moteur V8, 517 chevaux sous le capot et une vitesse de pointe estimée à 300 km/h.

Régulièrement invité pour piloter sur le circuit – il avait conduit l’an passé une Porsche Taycan turbo électrique – le souverain n’a toutefois pas poussé ce monstre de puissance dans ses retranchements. Se limitant à 150 km/h (tout de même) dans le tunnel avant la chicane du port. La séquence automobile, filmée par GMK, sera diffusée aujourd’hui sur les réseaux sociaux. L’influenceur a livré son ressenti dans la foulée.

Ça fait quelque chose d’être côté passager avec le prince Albert II qui conduit votre voiture?

Je ne vous cache pas que j’appréhendais mais le souverain m’a rapidement mis à l’aise. C’était une expérience magnifique à vivre. Là, j’ai besoin de redescendre en pression car l’émotion est à son maximum. Conduire sur circuit fermé, en tant que passionné automobile, c’est déjà fou. Mais alors, en tant que résident monégasque, cela rend la chose encore plus exceptionnelle que ce soit le Prince au volant.

Sa conduite vous a-t-elle surpris lors de ces deux tours?

Oh que oui. On sent qu’il connaît les trajectoires par cœur. Il freinait au bon moment, mettait des petits coups de volant techniques. Lorsqu’il a accéléré dans le tunnel du Loews, on est monté à environ 150 km/h. Lors de mon premier tour, tout seul, je n’étais pas aussi précis dans les trajectoires.

Vous avez parlé automobile dans la voiture ?

On a réalisé le tournage de ma prochaine vidéo. Il a réalisé mon rêve de faire un tour de circuit fermé. Je l’ai d’abord remercié de me faire vivre cette opportunité. Il m’a confié que son passage préféré était la route de la piscine. Il a, aussi, beaucoup aimé le bruit de la voiture et l’a trouvée très équilibrée.On a échangé quelques blagues.C’est un chef d’État mais il arrive à vous le faire oublier. On a l’impression d’être entre potes. J’ai tourné avec Esteban Ocon, je vais bientôt rouler avec Sébastien Loeb, mais le souverain restera le numéro 1. Personne ne pourra le détrôner

D’ordinaire, dans vos vidéos, c’est vous le pilote. Cette fois-ci, vous n’avez pas voulu prendre la responsabilité de le conduire ?

Je n’avais pas cette prétention-là. Les Carabiniers qui le conduisent quotidiennement sont spécialement formés pour ça, pas moi.

D’où est née cette passion pour les grosses cylindrées ?

Je suis né avec. Petit, j’adorais regarder la Formule 1 à la télévision. Puis, dès que j’ai été en âge d’avoir le permis, j’adorais tourner en rond juste pour conduire. Cette passion s’est accentuée au fil des années. Mais plus qu’un moyen de déplacement, c’est pour moi un outil de liberté.

Mais aussi de partage puisque cela vous tient à cœur de faire grimper régulièrement des abonnés dans votre voiture de sport…

Ce sont eux qui me donnent la force et qui me permettent de vivre ces moments privilégiés, alors c’est normal que je partage ça avec eux. Avec mes caméras, ils peuvent tout suivre depuis leur canapé, connaître mon ressenti en direct. C’est ça le concept. Ils voient que je suis submergé par l’émotion et ils le vivent avec moi, sans barrières. Nature peinture comme on dit.

Conduire une monoplace, ça vous tenterait ?

J’ai conduit toutes les voitures du monde mais piloter une F1 ne me fait pas forcément rêver. Déjà, physiquement, je suis beaucoup trop grand pour rentrer dans la voiture [rires]. Être avec le Prince, c’était le rêve. Jamais je n’ai eu un tel pic d’émotions.

Un pronostic pour la course de dimanche ?

Soit Esteban Ocon qui est un grand ami, soit Charles Leclerc qui est à la maison. Il lui est arrivé plusieurs malheurs ces dernières années, notamment en 2021 au lendemain de sa pole position. J’espère qu’il pourra se rattraper et retrouver la joie de gagner. On va suivre ça de très près avec des abonnés à qui j’ai fait gagner des invitations VIP.

Un mot sur ce circuit urbain qui est radicalement différent des routes ouvertes sur lesquelles vous roulez ?

On retrouve beaucoup de tournants avec des angles morts. Cela montre le rôle précieux des commissaires de piste qui signalent les faits de course pour éviter les suraccidents. Sur une route ouverte, qui n’est pas sécurisée, on ne prend pas de risque aussi démesuré.