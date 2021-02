Au service de la Principauté toute sa vie, Nadia Lacoste est décédée

Enfant, je rêvais de Monaco. Je suis venue en Principauté pour la première fois à quinze ans. Je ne pouvais imaginer alors tout ce que le pays allait représenter pour moi, tant de belles choses." Ce sont les mots de Nadia Lacoste, confiés dans nos colonnes en 2008, alors qu’elle recevait les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. Figure d’un âge d’or de la Principauté, la deuxième partie du XXe siècle, Nadia Lacoste s’est éteinte dans sa 99e année, dans la nuit du 11 au 12 février, à Paris.

Dans l’histoire de Monaco, son nom restera lié à la communication et l’image du pays. En juin 1956, quelques semaines après leur mariage, elle est engagée par le prince Rainier III et la princesse Grace pour être leur porte-parole. Dans un monde encore neuf aux techniques de la communication, elle innove et organise l’image médiatique de la famille princière et du pays.

"La légende de Monaco a été écrite par le couple princier à l’époque, et Nadia Lacoste a contribué à la diffuser", témoigne le producteur Patrick Spica, proche de la famille Lacoste, qui décrit une femme "intelligente et positive, à l’œil vif et d’une très grande bonté".

D’Hollywood à Monte-Carlo

Née en 1922 en Roumanie, Nadia Marculescu quitte sa terre natale avec la famille pendant la Seconde Guerre mondiale pour s’exiler vers les États-Unis.Après un passage à Ellis Island pour être autorisée à accéder au territoire américain, la famille s’établit à New York. La jeune Nadia fera la route jusqu’en Californie, attirée par Hollywood.

Bonne pioche, elle découvre la Mecque du cinéma et devient directrice de la publicité de la Metro Goldwyn Mayer. Elle assiste et travaille avec les vedettes de l’époque : Elizabeth Taylor, Clark Gable, Steve McQueen, Lana Turner.Mais ne rencontre pas à l’époque Grace Kelly.

Ce n’est qu’au printemps 1956 que le nom de Nadia Lacoste est proposé au couple princier pour faire le lien entre eux et les médias. Un entretien à Paris avec le prince Rainier, suivi d’une rencontre avec la princesse Grace lancent le début de cette collaboration.

"Le courant est passé immédiatement entre eux et des liens exceptionnels de confiance et de complicité se sont tissés pendant plus de trente ans. Elle n’imaginait pas rester si longtemps à Monaco, mais elle m’a confié qu’elle ne l’aurait pas fait pour une autre famille que la famille Grimaldi", raconte sa biographe, Catherine de Baecque, amie proche de Thierry Lacoste, qui a gagné la confiance de sa mère pour recueillir ses mémoires."C’est une femme qui a été auteur de sa destinée, une femme libre, dévouée. Elle savait en l’espace d’un instant, discerner la personnalité des gens. Certains pouvaient la dire autoritaire, mais elle s’était construit un rempart pour protéger la famille princière. C’était son engagement d’être d’une fidélité et d’une loyauté extrêmes".

Créatrice du Centre de Presse

Aux côtés du couple princier, dès la fin des années cinquante, Nadia Lacoste participe activement au rayonnement de la Principauté dans cette époque de construction du Monaco d’aujourd’hui. En 1961, elle impulse le Festival de télévision de Monte-Carlo, qui réunit dès le départ autant de people que sur la Croisette pour le Festival de Cannes. C’est elle aussi qui souffle l’expression "le prince bâtisseur" pour qualifier le prince Rainier III.

En coulisses, elle structure la voix de la communication du pays : fonde le Centre de Presse, qu’elle dirigera pendant des longues années avant de prendre les rênes, à la fin des années quatre-vingt, du service de presse de la Société de Bains de Mer.Des fonctions qu’ils l’ont amené à croiser et à former une, voire deux générations de professionnels de la communication en Principauté. À l’annonce de sa disparition, nombreux sont celles et ceux qui ont partagé une anecdote, un souvenir d’elle.

À chaque fois, on évoque sa bienveillance, sa grande rigueur, son intelligence de cœur et d’esprit. C’est que retiendra la Principauté de cette femme d’action.À son fils, Me Thierry Lacoste, à sa famille et à ses proches, la rédaction de Monaco-Matin présente ses sincères condoléances.