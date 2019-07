Vous voulez tester le padel? Cet événement à Monaco est fait pour vous

Durant cet été, le public pourra découvrir de plus près l’engouement que génère le padel. Monte-Carlo International Sports, l’association de padel monégasque, le Tennis Padel Club de Beausoleil et la mairie de Monaco offrent jusqu'au 25 août, aux résidents et touristes, la possibilité d’accéder gratuitement à un court de padel éphémère... sur le port Hercule !

Le "Padel In Town", une initiative de Fabrice Pastor, s’inscrit dans la lignée des innombrables actions visant à développer la pratique et la faire connaître au plus grand nombre.

Le programme jusqu’au 25 août

- De 14 h à 16 h 30 : découverte du padel avec l’équipe de votre choix par tranches de 30 minutes.

- De 16 h 30 à 18 h : mise à disposition du terrain pendant 1 h 30.

- De 18 h à 19 h 30 : apprentissage de la pratique avec un animateur.

- De 19 h 30 à 21 h : mise à disposition du terrain pendant 1 h 30.

- Le dimanche 18 août, à partir de 14 h, se déroulera la finale du Tournoi P1000, joué par les meilleures paires françaises.

Se tiendra ensuite un match d’exhibition auquel participeront Federico Chingotto, 19e joueur mondial, et Juan Tello, 21e à ce même classement.

L’accès est gratuit à tous les événements organisés jusqu'au 25 août.

Savoir +

Pour toute information, contacter le 04.93.78.06.41 ou le 06.45.42.19.03.

Email : contact@tennispadelsoleil.fr