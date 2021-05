Le Sporting Summer Festival de retour cet été à Monaco. Les places en vente dès ce mardi

Après la parenthèse imposée par la situation sanitaire en 2020, la musique fait son come-back cet été en Principauté. Et l’édition Sporting Summer Festival aura bien lieu. Une cuvée qui ne retrouvera pas encore le goût des années précédentes. Mais qui amorce la reprise.

En chiffres, le festival 2021 compte moins de dates qu’à l’accoutumée. Au total dix soirées étalées entre le 16 juillet et le 14 août dans une Salle des Étoiles rompue aux règles sanitaires.

La Société des Bains de Mer qui organise le Sporting Summer Festival maintient la formule dîner spectacle mais imposera la distanciation entre les convives. Ce qui réduira le nombre de places dans cet amphithéâtre au plafond pouvant s’ouvrir sur les étoiles. Et accueillant les grands soirs, jusqu’à un millier de personnes.

Jamie Cullum pour la Croix-Rouge, en plein air

Si les conditions sanitaires d’accueil du public s’assouplissent d’ici le mois de juillet, il n’est pas n’exclu d’augmenter les jauges, pour l’heure réduites, à l’ouverture de la billetterie, ce mardi 18 mai.

La première surprise de cet été viendra avec le gala de la Croix-Rouge monégasque. Une fois n’est pas coutume, il ouvrira la saison le 16 juillet, Et pour la première fois de son histoire, cette chic soirée sera délocalisée sur la place du Casino.

Les travaux réalisés sur ce cœur de Monte-Carlo au printemps 2020 permettent désormais de transformer l’esplanade en salle de concert à ciel ouvert. Et pour le gala, les spectateurs auront droit à un show du jazzman anglais Jamie Cullum qui devrait s’accommoder avec l’atmosphère d’une chaude nuit d’été.

Le reste de la programmation ressemble à un melting-pot musical. Si beaucoup d’artistes internationaux ont renvoyé leurs tournées européennes à 2022, le Sporting Summer Festival 2021 mise sur plusieurs fidèles de la scène monégasque, connus pour toujours satisfaire la clientèle cosmopolite de la Principauté.

Enrique Iglesias, Gispsy King, Zucchero

À l’image d’Enrique Iglesias (7 août) qui enflamme à chaque passage la Salle des Étoiles. N’étant ni avare en tubes, ni de baisers distribués entre deux chansons au public féminin qui le demande. Même si la distanciation sociale peut compliquer l’affaire.

Autres poids lourds de la programmation, l’Italien Zucchero (25 juillet) ou les latinos Gipsy Kings accompagnés par Nicolas Reyes (13 août). Un seul concert est prévu au cours de l’été sous les ors de la Salle Garnier. Et ce sera le wonderful Paolo Conte, le 6 août, attendu dans cet écrin qui devrait si bien lui aller.

Les amateurs de funk apprécieront, par ailleurs, la venue du trio Sister Slegde (14 août) dont leur We are family fait toujours chalouper 42 ans après sa parution. De quoi concurrencer l’autre soirée dansante de l’été, un groupe tribute à ABBA sera, en effet, en charge de la soirée du 24 juillet dont les fonds seront reversés à l’association Fight Aids Monaco présidée par la princesse Stéphanie.

Les déguisements étant appréciés lors de ce gala, il n’est pas exclu pour être raccord à la musique que le pantalon pattes d’eph’ blanc remplace les tenues de soirées de rigueur.

Enfin, clientèle internationale oblige, la programmation resserrée de 2021 compte tout de même trois soirées à destination des clients de divers horizons. Deux nuits russes (le 31 juillet avec Stas Mikhailov et Artik & Asti; le 10 août avec Valery Meladze, Via Gra et Albina Dzhanabeava) et une nuit de l’Orient, le 5 août mettant en vedette Assi El Hallani. À l’heure où il est encore compliqué de voyager, cette proposition musicale peut créer un peu d’exotisme au cœur de l’été.

Les places pour les dix soirées sont mises en vente, ce mardi 18 mai, via le réseau de la SBM: www.montecarlosbm.com