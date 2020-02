Prison ferme pour deux escrocs aux jetons de casino

La sentence vient de tomber pour une sacrée doublette d’escrocs notoires qui avaient arnaqué la Société financière d’encaissement (SFE) et le Méridien Beach Plaza au cours de l’été 2012 ! Jamil et Hassan, ces deux fraudeurs connus et recherchés par la justice britannique, spécialistes de la délinquance astucieuse, ont été condamnés respectivement à huit et six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel. Ils devront indemniser les parties civiles à hauteur de 150 000 e pour le premier, et 50 000 e pour le second. Plus, solidairement, la somme de 5 000 e pour couvrir les frais de procédure.

A l’écoute des faits, la technique employée reste assez artisanale. Mais la méthode demeure parfaitement maîtrisée et finalement le pactole subtilisé en douceur apparaît lucratif. Sept ans plus tard, les coupables ont pris la fuite à l’étranger. Alors, il faut écouter la présidente Françoise Barbier-Chassaing pour saisir leur comportement.

Des cartes de crédit et un virement pour amadouer

« Les deux joueurs natifs du Liban, relate la magistrate, sont venus un soir d’août 2012 au Casino de Monte-Carlo. Afin d’obtenir 150 000 e de jetons, Jamil utilise des cartes de crédit. Il remet en même temps à la SFE une attestation de la banque HSBC pour dissiper d’éventuels soupçons sur ses intentions frauduleuses. »

La confiance financière croît car le 17 août, un virement de 270 000 e couvre la première dette et l’achat d’autres plaques avancées par la filiale de la SBM. Alors, quand le joueur redemande 150 000 e, puis 270 000 e de jetons supplémentaires, le chèque de garantie et le virement sont acceptés. Mais ni l’un ni l’autre assureront véritablement la solvabilité du joueur.

Son compère Hassan est tout aussi inspiré. « Les chèques tirés sur la Lloyds pour régler ses 50 000 e de mises à la roulette sont rejetés, précise la présidente. Une tentative avec une carte bancaire volée est rejetée. Sans oublier les frais d’hôtels laissés à la charge du palace de l’avenue Princesse-Grace. »

Pour la partie civile, Me Thomas Giaccardi résume la remise des jetons « comme une affaire des plus floues ». L’avocat réclame en totalité une somme de 305 000 e.

Pour qualifier les faits reprochés, la procureure Alexia Brianti évoque à nouveau la fausse attestation bancaire évidente, un chèque falsifié et un virement qui n’arrivera jamais. Mais aussi deux chèques sans provision remis également à la SFE. « Il y a là un mode opératoire propice aux séjours hôteliers et jeux d’argent sans que cela coûte un sou aux prévenus qui se renvoient la balle sur la responsabilité. »

Malheureusement, tout a échoué. Et leur palmarès éclaire sur ces personnalités qui s’estiment de bonne foi. Il faut une peine d’emprisonnement ferme : huit mois pour chacun.

L’un des deux escrocs détenu au Liban

La défense, assurée par Mes Etienne Arnaud, du barreau de Paris, et Hervé Campana, demande de faire une distinction entre leur client et Jamil, actuellement détenu au Liban. « La décision de séjourner en Principauté, c’est ce dernier qui la prend et qui règle la tactique. Alors, peut-on reprocher au prévenu Hassan la provenance d’une carte volée remise par l’autre joueur ? Non, il n’était pas au courant. Vous devrez le relaxer sur ce point. Reste l’unique infraction : les deux chèques rejetés. Clémence ! »

Le tribunal s’inspira des réquisitions du ministère public : huit mois ferme pour Jamil et six mois pour Hassan.