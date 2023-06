Le champion cycliste Peter Sagan condamné à Monaco après avoir été contrôlé ivre en fin de matinée

Décidément ! Après une première comparution à Monaco en 2021 englobant une cause d’ivresse, le champion cycliste Peter Sagan a été de nouveau convoqué par le tribunal correctionnel récemment en Principauté, révèle ce mercredi Monaco-Matin.

Absent à la barre pour raison professionnelle, c’est son conseil qui a assuré sa défense. La justice reproche à ce sprinter d’excellence d’avoir conduit, le vendredi 12 mai 2023, son scooter avec un taux de 1,46 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, dans le quartier de Fontvieille.

Sans parler, là encore, de performance (éthylique), le président Florestan Bellinzona a tout de même soulevé dans la présentation du dossier l’heure à laquelle les policiers ont contrôlé le triple champion du monde sur route.

Il évoque une nuit de fête devant les policiers

"Il était 11 h 35 du matin, relève le magistrat, quand les policiers remarquaient le comportement hasardeux, voire dangereux, d’un conducteur au guidon de son véhicule motorisé. Le pilote essayait de stationner sur un emplacement réservé aux deux-roues. Les agents s’approchent et très rapidement ils constatent les signes de l’ivresse du scootériste. Dès lors, la règle à observer consiste à souffler dans l’éthylotest. Les vagues soupçons des fonctionnaires devenaient une certitude. Aussitôt, le pilote était conduit dans les locaux de la Sûreté publique afin de vérifier avec exactitude le taux."

La lecture du PV apporte une clarté certaine sur les faits reprochés. Ce résident de Monaco annonçait vaguement avoir largement fréquenté les établissements de nuit monégasques. Il s’était couché vers 3 heures du matin. Mais quelque quatre à cinq heures plus tard, il avait rendez-vous avec un ami pour le conduire dans un hôtel.

Plus grave encore : nous avons un sportif professionnel dont la notoriété doit être un exemple pour les jeunes

C’est au retour pour rejoindre son domicile en Principauté, que le cycliste professionnel était contrôlé. Avec une pointe d’ironie, le président s’est demandé si ce grand sportif "état allé se coucher ou s’il était tombé dans un coma à cause de la quantité impressionnante d’alcool absorbée". D’où les réquisitions appuyées du substitut Maxime Maillet.

"Quel risque inutile"

"Quel risque inutile ! Surtout à une heure de la journée où un flot de véhicules et de piétons non négligeable circule dans ce quartier industrialisé. Sans oublier le pic de fréquentation de la galerie commerciale de Fontvieille. Plus grave encore : nous avons un sportif professionnel dont la notoriété doit être un exemple pour les jeunes. C’est fâcheux…"

Comme une peine d’amende aurait peu d’impact avec les revenus du prévenu, trois mois de prison avec sursis sont adaptés pour le parquetier.

Son avocat plaide la fatigue

L’appréciation est totalement différente pour Me Thomas Giaccardi. Son client est arrivé tout récemment des États-Unis. "Avec un état de fatigue lié principalement au décalage horaire et six heures de sommeil, il ne pensait pas avoir tel taux. Outre l’obligation de se déplacer avec son véhicule dans le cadre de sa carrière sportive, une amende serait plus adaptée."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public, plus trois mois de suspension du permis de conduire.