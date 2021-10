"Janowski est emmuré dans une position intenable": la famille du majordome assassiné confiante dans l’issue du procès Pastor

Sur le banc des parties civiles, Me Arthur Sussmann porte la parole de la famille Darwich, avec Me Sophie Savaides. Pour que la cour n’oublie pas l’autre victime du crime, souvent éclipsée par l’aura médiatique de la milliardaire monégasque. Entretien.

Qu’attend la famille Darwich de ce procès en appel?

Elle attend que la justice soit dite une nouvelle fois. Elle attend que la décision de première instance soit totalement confirmée, en particulier concernant M. Janowski.

Lors du premier procès, son avocat avait reconnu sa culpabilité pour l’assassinat d’Hélène Pastor, mais pas de Mohamed Darwich...

Les positions de M. Janowski sont très évolutives. Je comprends qu’aujourd’hui, il conteste avoir commandité tout assassinat. Son avocat, qui n’était pas des moindres - Me Eric Dupond-Moretti -, avait pris une position différente au moment de plaider en 2018. M. Janowski ne s’était pas levé pour protester. Et quand la parole lui avait été donnée en dernier, il avait présenté ses excuses à son ancienne compagne. S’il n’avait pas été d’accord avec une reconnaissance de culpabilité, j’ose imaginer qu’il se serait exprimé! M. Janowski est capable d’être très loquace. On l’a encore vu ici.

Selon son coach sportif, Janowski avait prévu une prime de 20.000 euros pour la mort de Mohamed Darwich. Le même prix que pour voler un sac... Est-ce là un élément particulièrement douloureux pour ses proches?

La famille Darwich a le sentiment qu’il était ciblé pour servir d’alibi. Dans ce dossier, tout est très douloureux pour elle. C’est pourquoi elle attend que le jugement de première instance soit confirmé. Elle est très sereine. Les déclarations évolutives de M. Janowski sont incohérentes. Elles ne correspondent pas à l’état du dossier. Il se trouve emmuré dans une position de défense qui nous semble intenable.

Quelles sont les relations entre les Darwich et la famille, ou plutôt les familles Pastor?

Nous avons des familles endeuillées, dont les intérêts sont la manifestation de la vérité. Ce sont toutes des familles victimes. C’est ce qui les rassemble sur les bancs de la partie civile. Et c’est la seule chose qui compte.