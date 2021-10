"Certains considéraient mon père comme un détail de l'affaire": à Aix, l'indignation du fils de Mohamed Darwich, assassiné avec Hélène Pastor

Ils étaient deux, mais l'aura d'une des victimes a souvent éclipsé la seconde. La famille de Mohamed Darwich a évoqué, ce mercredi à Aix-en-Provence, la mémoire du majordome égyptien mortellement blessé par des tirs de plombs, aux côtés d'Hélène Pastor, le 6 mai 2014 à Nice.

Des témoignages brefs, mais nécessaires, en ouverture d'une audience essentiellement dédiée à l'audition des enfants de la milliardaire monégasque.

Devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, plusieurs proches de Mohamed Darwich se succèdent à la barre. Son fils Wasim, notamment, dit la douleur de sa famille.

"Mon père était considéré par certains comme un détail de l'affaire", s'indigne-t-il, à l'issue de l'audience. "Et quand il faut répondre de ses actes, certains acceptent de payer pour un assassinat, pas deux. C'est leur nouvelle stratégie. Je voulais dire que c'est horrible!"

"Il est mort comme Mme Pastor"

L'épouse de Mohamed Darwich a elle aussi évoqué la mémoire du majordome égyptien, tué à l'âge de 64 ans, "avec ses mots, car elle ne parle pas français", explique Wasim.

L'enjeu était de dire la perte d'un être cher, et de décrire le portrait "d'un travailleur, qui aimait la vie, aller au restaurant... C'était quelqu'un d'hyper protecteur avec toute sa famille."

Mohamed Darwich a succombé à ses terribles blessures, le 10 mai 2014, à l'hôpital Saint-Roch à Nice.

Et ses proches veulent qu'on ne l'oublie pas. "Ce n'est pas une question d'ego", précise Wasim. "Je comprends tout à fait que la famille Pastor prenne plus de place. Je n'en veux à personne. Je dis juste que mon père est décédé et qu'on est là pour le défendre. Il est mort comme Mme Pastor. Si des accusés doivent être condamnés pour meurtre, ils doivent l'être pour les deux meurtres."