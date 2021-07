Performances et promesses pour les athlètes de Monaco aux Jeux Olympiques de Tokyo

La sprinteuse « rouge et blanc » Charlotte Afriat – athlétisme – était aux anges. " Je n’étais pas stressée. J’avais plus hâte de courir. Je suis hyper contente de ma course. J’ai travaillé pour ça, ce résultat est une belle finalité. Réaliser cette performance aux Jeux et dans ce stade magnifique, c’est tout simplement incroyable ! "

Quentin Antognelli – aviron/skiff – a confirmé, ce vendredi, sur le plan d’eau de Tokyo.

Lors de la finale C, le rameur monégasque a signé une très belle course remportée par le Néozélandais Parry (6’55’’55). " Je savais que ça allait être compliqué et très serré. J’ai fait un bon début. "

Les derniers mètres ont été intenses. " On est allés à la guerre ! " Avec un très bel enlevage (en augmentant la cadence, la fréquence et l’intensité), le Monégasque (7’01’’85) a réussi à prendre le dessus sur le Tchèque Fleissner (7’02’’93) et le Péruvien Torres Masias (7’03’’69).

" J’ai réussi un dernier 100 m avec la meilleure vitesse. J’ai manqué un peu de jus pour prendre le meilleur sur l’Egyptien Elbana (2e, avec 7’00’’72). "

Grâce à cet excellent résultat, Quentin Antognelli se classe 15e des Jeux olympiques. Une performance de choix.