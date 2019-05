15 médailles ! Début tonitruant pour Monaco aux Jeux des petits Etats d'Europe

Dans le bassin de Podgorica, en plein air, sous la pluie, la nageuse Cassandra Petit s’est imposée sur le 100 mètres nage libre (56.40), Pauline Viste (57.72) se classant 3e.

Très en forme, Cassandra montait à nouveau sur la plus haute marche du podium sur le 200 m 4 nages (2.21.38).

Jamais deux sans trois… pour Cassandra qui remportait encore l’or avec le relais 4x100 m nage libre (3.53.33), aux côtés de Pauline Viste, Laeticia Antunes Da Costa et Tifenn Bertaux. « Je ne m’attendais pas à ça », déclarait à chaud la triple médaillée d’or du jour.

La razzia des élèves de Michel Pou était complétée par l’argent d’Adib Khalil sur le 1500 m nage libre (16.09.54) et trois autres bronze : Lisa Pou sur le 200 m dos (2.21.25) et le 800 m nage libre (8.56.09) et Romain Vanmoen sur le 200 m dos (2.08.34). La natation a déjà battu son total de médailles d’il y a deux ans, alors que les épreuves ne sont pas encore terminées.

Sur les tatamis de Cetinje, les judokas ont également brillé.

Dans la catégorie - 63 kg, finale 100 % monégasque, avec la victoire de Florine Soula (or) sur Rania Drid (argent). Tizié Gnamien (- 81 kg) a lui aussi décroché l’or. Carulina Grimigni (- 70 kg) s’est hissée, pour sa part, sur la 2e marche du podium, à l’instar de Yann Siccardi (- 60 kg). Yamina-Sara Allag (- 52 kg) et Cédric Bessi (- 63 kg) se sont parés de bronze. Un joli tir groupé qui a dû ravir les entraîneurs Marcel Pietri et François Bick.

Caroline Revel-Chion et Eva Hamzaoui-Biton (beach-volley) ont gagné contre Malte (2-0). En pétanque (individuel), Jean-Luc Fuentes (groupe A) et Cincinnato Martire (groupe B) ont enregistré deux victoires et une défaite. Le basket-ball féminin a baissé pavillon contre le Luxembourg (67-80), tout comme l’équipe de volley-ball masculine également contre le Luxembourg (1-3).