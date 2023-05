Y a t-il encore des jeux "Zelda" en vente dans les Alpes-Maritimes, après le succès fou du nouveau titre de Nintendo?

Question de Bastien Je cherche à m'acheter le nouveau Zelda, mais apparemment il y aurait des ruptures en magasin...

Bonjour Bastien,

La question se pose effectivement, au vu des ventes astronomiques du nouvel épisode de "Zelda", nommé "Tears of the Kingdom", depuis sa sortie ce vendredi 12 mai.

L'engouement était déjà palpable, au vu des nombreuses files d'attente dans la nuit qui a précédé la parution du jeu, et se confirme dans les premiers chiffres de vente nationaux.

Selon les informations du Figaro, les nouvelles aventures de Link frôleraient le demi-million de ventes sur le week-end, sans compter les ventes digitales sur le magasin interne de la console, le NintendoEshop.

Contactée par téléphone, la Fnac indique à Nice-Matin avoir vendu 100.000 exemplaires de "Zelda" sur la seule journée du vendredi, en prenant en compte les précommandes, confirmant l'information de nos confrères.

"Un carton" dans les Alpes-Maritimes

De bons scores qui se confirment dans le département: "Ça a été un carton", s'exclame un employé du magasin Micromania du centre commercial Nicétoile.

L'enseigne, qui dispose de neuf points de vente dans les Alpes-Maritimes, n'a pas communiqué de chiffres nationaux ni régionaux, mais, contacté par téléphone, le magasin de Cap 3000 indique en avoir vendu pas loin de 600 sur les quatre premiers jours.

Avec de telles ventes, la question des ruptures de stock se pose forcément. "On n'en avait plus pendant un moment", confirme le vendeur de Nicétoile. De leur côté, les magasins Cultura confirment que les stocks nationaux ont tous été écoulés, y compris dans les magasins de Nice et de Mandelieu.

Le titre de Nintendo est également indisponible dans tous les hypermarchés Carrefour maralpins ainsi que sur de nombreux sites de vente en ligne, dont Amazon, Fnac.com ou encore E.leclerc, qui ne proposent plus que des achats par le biais de vendeurs tiers.

Des livraisons en cours

Pas de panique, vous devriez encore pouvoir, en cherchant bien, trouver des exemplaires dans les prochains jours! À en croire les différents magasins Micromania contactés, tous sont dans l'attente de nouvelles livraisons qui sont imminentes, voire parfois déjà arrivées.

Côté Cultura, on affirme qu'il reste encore un peu de stock sur leur site internet, mais avec un risque de rupture imminent. Cependant, les magasins de la chaîne devraient recevoir "une petite quarantaine d'exemplaires par magasin" ce vendredi 19 mai.

Avec un tel succès, il risque donc de ne pas y en avoir pour tout le monde, puisque les capacités de l'entreprise japonaise ne sont pas extensibles. Elle aurait déjà révisé à la hausse à plusieurs reprises les quantités de jeux à produire pour le marché français, au vu du nombre record de précommandes.

Bonne journée,

La rédaction.