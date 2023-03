"J’ai une programmation en tête avec que des femmes: Florence Foresti, Blanche Gardin, Nawell Madani, Muriel Robin", confie le créateur des Sérénissimes de l'Humour à Monaco

Il y a 19 ans, Salim Zeghdar poussait la porte du Palais princier avec un dossier sous le bras. Son idée: étoffer la politique culturelle de la Principauté en créant un rendez-vous annuel d’humoristes. Une parenthèse de rires dans un monde de brutes ? Banco pour le prince Albert II! Qui tranche parmi quelques propositions pour le nom de scène "Sérénissimes".

Alors que la 17e édition a débuté ce mardi soir au Grimaldi Forum, le public est au rendez-vous puisque deux soirées, Elodie Poux ce mardi et Jérémy Ferrari ce vendredi affichaient complet depuis plusieurs jours.

"On a déjà été sold out bien avant l’événement sur des têtes d’affiche comme Franck Dubosc, Kev Adams ou encore Les Chevaliers du Fiel, mais deux spectacles complets comme ça, ce n’était jamais arrivé depuis le covid", se félicite Salim Zeghdar.

"On retrouve le rythme d’avant-covid. Les gens ressortent plus facilement et on a aussi mis les billets en vente et communiqué beaucoup plus tôt", précise le président délégué de Monaco Live Productions, qui s’apprête d’ailleurs déjà à boucler la programmation pour 2024 et ouvrir un Comedy Club avec Hassan de Monaco. On lève le rideau.

Vous auriez pu perdre de vue certains artistes durant cette période covid, comment avez-vous réussi à garder un lien?

Certains artistes ont même arrêté pour faire d’autres choses. J’ai connu des metteurs en scène réputés qui se sont retrouvés à faire d’autres jobs, notamment dans le contentieux d’assurance, parce qu’aucun droit d’auteur ne tombait et qu’il fallait bien se nourrir. Il fallait que la machine se remette en route pour les artistes car sans producteurs comme nous, hormis quelques gros artistes c’est difficile de rencontrer son public. Donc on a gardé le lien avec les prods en faisant des points régulièrement, on a réfléchi à des idées et même fait des tests de spectacles avec Gad (Elmaleh). On s’est serré les coudes et les artistes ont été là quand on a repris, ils ont fait des efforts sur les cachets et sur la technique. Tout le monde a mis du sien pour faire en sorte que cela reparte.

Et le public est au rendez-vous?

C’est vrai qu’il a fallu aller le chercher par la main et le sortir de Netflix et autres plateformes. Il y avait des gens addicts! [rires] J’ai des potes qui ont refusé d’aller boire un verre parce qu’ils devaient vite rentrer à la maison pour regarder leurs séries avant que leur femme ne revienne. [rires]

"Les artistes me demandent ce qu’ils peuvent faire pour aider"

Les artistes sont-ils revenus avec plus de fraîcheur et d’envie après cette pause forcée?

Cela vaut pour tout le monde je pense. Cette coupure nous a permis à tous de faire un point, voire de se remettre en question. Chez les artistes effectivement il y a un peu plus de créativité et d’envie. L’envie de retrouver le public surtout. Certains venaient en se disant qu’ils allaient remplir et qu’il n’y avait pas besoin d’en faire plus, aujourd’hui ils me demandent ce qu’ils peuvent faire pour aider. Ils sont disponibles pour rencontrer la presse en amont, faire des photos, partager des idées.

Les appréhensions et clichés autour de la scène monégasque sont gommés? Le mot est passé qu’à Monaco le public rit comme ailleurs?

Il sait rire et il est même plus chaleureux qu’ailleurs! Il y a quasiment tout le temps des standing-ovations aux Sérénissimes. Les artistes sont même surpris mais maintenant on est rentré dans le circuit, ça fait 17 éditions qu’on est là non-stop (à part l’épisode covid), et on fait des programmations un an à l’avance maintenant de manière plus facile.

"On a renforcé le partenariat avec Rire et chansons qui nous diffuse en direct et en prime time"

Et ce n’est pas qu’un public monégasque, vous brassez large…

Ça vient d’un peu partout et on attire très largement, de Menton à Fréjus. Monaco c’est aussi l’opportunité d’aller voir un spectacle en payant 70 centimes de parking pour 3 heures, là où à Nice cela coûte 10 euros. Ce sont des artistes qui tournent à Nice et à Cannes mais les gens viennent aussi les voir à Monaco.

Vous accueillez des têtes d’affiche et puis toujours ce tremplin pour les jeunes talents…

Oui et on a renforcé le partenariat avec Rire et chansons qui nous diffuse en direct et en prime time. Les gens qui écoutent la radio connaissent les Sérénissimes, ce qui crée une certaine notoriété. Et puis vis-à-vis des artistes, leurs agents et producteurs, ils se disent que cela monte en gamme. Tous les festivals de France n’ont pas deux heures de direct à l’antenne.

"Entre 2024 et 2025 on aura enfin notre Comedy Club"

Vous avez déjà presque bouclé la programmation de l’édition 2024, avez-vous encore des rêves? De grands noms de l’humour à capter?

bien sûr! Il y a une qui est difficile à attraper, c’est Florence Foresti. J’ai une programmation en tête avec que des femmes: Florence Foresti, Blanche Gardin, Nawell Madani, Muriel Robin. Un mélange de générations.

Réalisable?

Oui. Le problème est de tomber au bon moment par rapport à la dispo des salles, de leurs actualités et tournées. Pour 2025 on est train d’y arriver… en tout cas pour certains de ces noms. Et puis suivra la 20e édition pour laquelle on pourra taper un grand coup. Les artistes en parlent entre eux et cela devient plus facile. Je suis super content qu’on ait réussi un festival qui rentre dans les tournées nationales malgré notre petit pays. Des producteurs m’appellent et commencent tous à entendre parler aussi du Comedy Club que l’on va créer avec l’ami Hassan de Monaco.

Où en est-on? On avait évoqué un lancement début 2023…

2023 ça ne va pas être possible, mais entre 2024 et 2025 on aura enfin notre Comedy Club.

Dans une salle attitrée?

C’est en cours et je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais il faut ce que soit une vraie salle de spectacle pour les artistes, pas juste un bar. On va y arriver.