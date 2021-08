Le chef 3 étoiles Mauro Colagreco ouvre sa boulangerie à Monaco

Derrière l’enseigne se cache le chef Mauro Colagreco. Depuis quelques années, en plus de sa table triplement étoilée du Mirazur à Menton, l’Italo-Argentin star dans son domaine, éprouve des concepts de restauration et de gastronomie plus accessibles pour un large public.

"Des pains vivants"

Il avait annoncé l’ouverture de ce nouvel établissement dans nos colonnes au mois de juin. Expliquant le concept: "Nous travaillerons avec des blés anciens que l’organisme assimile très bien par rapport aux blés modernes indigestes en raison de leur taux de gluten. Nous faisons nos propres farines. C’est un pain qui nous fait du bien. Nous proposerons aussi des pâtisseries très simples comme des tartes aux citrons de Menton, des tartelettes aux agrumes ou aux abricots en fonction des saisons".

C’est la promesse de la marque boulangère du chef, Mitron Bakery: proposer des pains vivants.

Une nouvelle adresse pour le cuisinier déjà familier de la Principauté en général et du quartier de la Condamine en particulier. Il signe, en effet, la carte du restaurant concept-store Komo, rue de Millo, depuis plusieurs années. Son offre traiteur sous le nom Byo Monaco est elle proposée dans un kiosque sous la halle de la Condamine depuis l’hiver dernier.