LA RECETTE DU JOUR. Tarte aux poireaux

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 45 min

LES INGRÉDIENTS





- 250 g de pâte brisée,

- 2 cuillerées à soupe de beurre,

- 500 g de poireaux parés et émincés,

- 2 œufs,

- 15 cl de crème fraîche,

- 2 à 3 cuillerées à soupe de moutarde,

- 125 g de fromage de chèvre,

- 1 cuillerée à soupe de ciboulette ciselée,

- sel, poivre du moulin.





RÉALISATION

Abaissez la pâte et foncez-en 6 moules à tartelettes, ou un grand moule de 20 cm de diamètre.



Faites cuire le fond de tarte à blanc pendant 15 min dans un four préchauffé à 200 °C. Sortez du four sans l’éteindre.



Dans une poêle, avec le beurre fondu, mettez les poireaux à attendrir pendant 10 min.



Ensuite, dans un bol, battez les œufs avec la crème fraîche puis incorporez-y moutarde, poireaux, fromage de chèvre et ciboulette. Salez et poivrez.



Versez cette garniture dans le fond de tarte et enfournez pendant 20 min, jusqu’à ce que le dessus soit doré.



Servez avec une salade verte