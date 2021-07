LA RECETTE DU JOUR. Salade de tomates et pâtes au basilic

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 200 g de pâtes,

- 4 tomates,

- 1 poivron jaune,

- 2 oignons nouveaux,

- 3 c. à s. de petits pois cuits,

- 8 bâtonnets de crabe,

- 1 bouquet de basilic,

- 1 c. à c. de moutarde,

- 1 c. à s. de vinaigre,

- 4 c. à s. d’huile d’olive,

- sel, poivre.





RÉALISATION