L'AS Monaco change de stratégie pour son équipe réserve

Monaco a choisi de ne pas évoluer en Nationale 3. L'ASM a annoncé, ce jeudi, que son équipe réserve va disputer la Premier League International Cup la saison prochaine. Dans ce championnat d'équipes européennes de moins de 23 ans, les matchs seront joués en semaine.

La réserve, renommée groupe Elite, sera dirigée par Damien Perrinelle, membre du staff de l’équipe première depuis deux saisons. Les U17 et les U19 continueront à évoluer dans leur championnat respectif. Le groupe Elite, lui, sera principalement composé " d’éléments âgés de 19 à 21 ans et s’appuiera notamment sur la génération finaliste du championnat de France U19 (en juin, NDLR)", a détaillé le club dans un communiqué, ce jeudi.

Des liens renforcés entre l'Academy et l'équipe première

Cette décision a été prise par la direction sportive qui constate la difficulté de se maintenir en N2 sans recruter des joueurs expérimentés. Axée sur la formation, la réserve asémiste, comme celles d’autres clubs professionnels (cinq d’entre elles ont été reléguées en N2 cette saison), souffre face à des adversaires toujours plus structurés et costauds. Alors que le PSG a arrêté sa réserve, Monaco a choisi une autre voie et entend renforcer les liens entre l’Academy et l’équipe première.

L’ASM anticipe aussi la réduction du nombre de poules en N2 et N3. Une réforme qui sera lancée à l’horizon 2024-25. "Ces nouvelles dispositions ont pour but d’optimiser le temps de formation des jeunes joueurs et de les confronter plus facilement aux exigences du professionnalisme, expose le communiqué. Une démarche expérimentée il y a quelques mois à l’occasion d’une rencontre contre les U23 de Manchester United."

En plus de la PLIC, l’équipe Elite jouera des rencontres contre des clubs étrangers et Seniors français.