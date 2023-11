La Roca Team s’est rendue à la No Finish Line ce week-end

En ce qui concerne la Roca Team, l’information principale à retenir du week-end reste la victoire face à l’Ada Blois en championnat, qui lui permet de consolider sa place de leader et d’immense favori de Betclic Élite. Mais il y a eu aussi du mouvement hors des terrains.

Samedi, aux alentours de 14h, toute l’équipe de l’AS Monaco Basket s’est rendue sur la No Finish Line, dont le capitaine Yakuba Ouattara est le parrain pour la troisième année consécutive.

Sont également venus: Alpha Diallo et Matthew Strazel. Photo Manuel Vitali/Direction de la Communication.

Accompagnée de l’entièreté du staff. Placée sous le Haut Patronage du prince Albert II, cette course est ouverte à tous, licenciés ou non, coureurs et marcheurs.

Pour cette 24e édition qui a eu lieu du 11 au 19 novembre, avec près de 11.500 inscrits qui ont arpenté sur ce circuit jour et nuit en continu, l’objectif de dépasser les 300.000 kilomètres a été atteint.

Alfa Diallo et Mam Jaiteh n'ont pas boudé leur plaisir de faire un selfie avec les coureurs. Photo Manuel Vitali/Direction de la Communication.

"Ils n’ont pas hésité une seule seconde"

Cette manifestation purement princière vise à soutenir des projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades. C’est ce qui compte pour Yak Ouattara: "Ça me tient à cœur pour être dans la continuité de ce que nous avons fait ces deux dernières années. La No Finish Line est un projet qui me touche beaucoup. Un événement caritatif tourné autour du sport. Avec ce principe d’un kilomètre parcouru qui rapporte un euro, on arrive à récolter des fonds pour l’association Children & Future."

Quant au fait de sa présence avec ses coéquipiers, le capitaine assure que c’est très important: "À titre personnel, en tant que parrain, c’est un devoir pour moi d’être présent. Les joueurs sont unanimes avec moi, et n’ont pas hésité une seule seconde à venir avec moi. Quand on voit qu’on donne du sourire aux gens, dans la joie et la bonne humeur, on se dit que nous avons eu raison de faire ça à nouveau."

Un parrain comblé, fier de ce nouveau succès populaire autour de la No Finish Line.

Le prince Albert II dans les tribunes de Gaston-Médecin pour assister au match face à Blois. Photo AS Monaco Basket.