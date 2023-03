"C’est la meilleure saison de ma carrière": le milieu de l’AS Monaco Aleksandr Golovin se confie après sa prolongation de contrat

Aleksandr, quel regard portez-vous sur votre saison?

"C’est la meilleure de ma carrière, on peut le dire. On travaille bien tous ensemble. Je ne parle pas seulement de l’équipe mais aussi du staff."

Vous avez discuté franchement avec le staff et le secteur de la performance à la fin de la saison passée. Cela a tout changé...

"Je me sens beaucoup mieux depuis. Le tournant, c’est cette discussion avec le coach (Philippe Clement, NDLR) et James Bunce (le directeur de la performance). Ils m’ont clairement dit les choses, que je devais en faire plus pour améliorer mon niveau physique et technique. C’est ce que j’ai fait et j’ai connu une très bonne préparation cet été. J’ai plus d’énergie et je me sens plus fort sur le terrain. Je suis important pour l’équipe car je peux lui donner davantage."

"J’ai vraiment l’impression d’avoir joué toute ma vie avec Caio (Henrique)"

Vous vous entendez parfaitement avec Caio Henrique. Pourquoi êtes-vous autant connecté avec lui?

"J’ai vraiment l’impression qu’on a joué ensemble toute notre vie. Il est facile à comprendre et notre relation est simple. Je sais qu’il va me suivre offensivement. Quand il me transmet le ballon, il le redemande. On arrive à avoir cette alchimie. Si je reçois le ballon et que je ne sais pas où il est placé, je sais où il ira. Ce n’est pas un défenseur typique qui reste derrière. C’est un latéral brésilien qui adore attaquer. J’ai déjà eu une relation similaire avec un joueur au CSKA. Il jouait au milieu avec moi. Ici, je comprends tout le monde facilement, comme Eliesse (Ben Seghir), qui peut décider du sort d’un match, mais Caio reste celui avec qui j’ai la meilleure connexion."

Vous avez rejoint l’ASM en 2018. Avez-vous douté de votre choix quand les blessures freinaient votre expression...

"Je suis ravi d’avoir choisi Monaco. A l’époque, j’avais 20 ans et ce choix n’était pas facile puisque des grands clubs me demandaient (Chelsea notamment). J’ai parlé avec mes proches, mes parents, le sélectionneur de la Russie et des amis puis j’ai pris cette décision. Avec le recul, je crois que c’était la meilleure. Je n’ai qu’une chose à dire: ‘’Merci pour ces cinq années’’. Est-ce que j’ai pensé à un départ à certains moments? Je suis heureux ici et c’est tout. Prolonger a été facile. J’avais très envie de poursuivre l’aventure avec Monaco."

"J’ai plus de coffre pour être dans la surface et marquer plus de buts"

Vous êtes toujours un passeur de talent (le meilleur de l’ASM en Ligue 1 au XXIe siècle avec 26 offrandes, à égalité avec Joao Moutinho), mais vous semblez avoir également progressé à la finition (il n’avait jamais autant marqué sur une saison de Ligue 1 qu’en 2022-23 avec déjà six réalisations)...

"Il y a plusieurs raisons à cela. J’ai travaillé davantage depuis le début de cette saison. J’ai plus de coffre pour être plus souvent dans la surface adverse. J’y suis donc j’ai plus d’occasions et je marque davantage. J’ai beaucoup travaillé la finition et mon tir à la fin des entraînements, sur des reprises de volée après des centres ou en dehors des seize mètres. On joue aussi un football plus offensif aujourd’hui. Mais je suis plus heureux quand je fais une passe décisive que lorsque je marque. La passe, je l’ai toujours adorée. C’est le geste technique où je m’épanouis le plus. C’est en moi. Je veux donner des passes à mes buteurs. C’est mon style de jeu qui veut ça."

Vous êtes le joueur le plus ancien de l’effectif avec ces cinq saisons sur le Rocher. Quel rôle occupez-vous désormais dans le vestiaire?

"Je sens que j’ai la responsabilité de soutenir les plus jeunes. J’ai plus de légitimité pour le faire et je considère que c’est important. C’est le cas avec Eliesse par exemple. Je l’aide quand c’est difficile, je lui apporte certains messages. C’est normal qu’il connaisse des hauts et des bas à 18 ans."

"Je pense davantage de manière collective."

Vous n’êtes pas très présent dans les médias. Pour quelle raison n’appréciez-vous pas cet exercice?

"J’aime jouer au foot mais je n’aime pas les interviews et les conférences de presse. Ce n’est pas mon métier, même si je sais que cela fait partie du job parfois et qu’il faut se présenter derrière les micros. Ce n’est pas là que je suis le plus à l’aise, je préfère m’exprimer sur le terrain."

En quoi le Golovin de 2023 est-il différent de celui de 2018?

"C’est difficile à dire. J’ai plus d’expérience, ça c’est sûr. Mais la grande différence, c’est que je pense davantage de manière collective. Je réfléchis d’abord à la façon dont l’équipe peut prendre les trois points avant de m’attarder sur moi et le joueur que je suis."