"Avec l'OGC Nice, c’était très avancé..." Ce qu’il faut retenir de la présentation de Jean-Kévin Augustin et Tiemoué Bakayoko à l'AS Monaco

Avant de défier l’OM puis Nice au retour de la trêve internationale, l’AS Monaco a présenté ses deux dernières recrues: l’ancien monégasque Tiemoué Bakayoko, prêté par Chelsea, et l’attaquant Jean-Kévin Augustin, en prêt du RB Leipzig.

En marge de cette présentation officielle, le vice-président Oleg Petrov a tenu à revenir sur certains dossiers avant de laisser la parole à ses deux nouvelles recrues.

Oleg Petrov sur Tiemoué Bakayoko…

"A chaque fois que je cherchais le profil d’un milieu de terrain défensif, on me disait de chercher quelqu’un dans le style de Bakayoko (rires). Je suis très fier du retour de Tiemoué Bakayoko. Son poste était très important pour l’équipe c’est pour ça que nous avons mis du temps pour boucler son recrutement".

… sur Jean-Kévin Agustin

"C’est un ajout offensif important. Il est jeune, possède des qualités différentes de nos autres attaquants, il ajoute une nouvelle option surtout que nous souhaitons jouer un style offensif".

… sur les objectifs du club

"L’équipe est complète dorénavant. Lors du prochain match, nous allons présenter un beau visage. Nous avons donné au coach une équipe compétitive pour viser le podium. Les ambitions du club, comme en atteste les sommes investies cet été, sont intactes".

… sur le départ de Falcao

"Ce premier mercato était une expérience difficile pour moi, j’ai beaucoup appris pour la suite. C’était enrichissant, je vais me servir de ce mercato comme une leçon. Le dossier Falcao n’était pas facile à gérer car c’était un joueur très important. Avec lui et Pellegri, ce n’était pas facile de se lancer sur le marché car on ne savait pas comment cela allait tourner. Ben Yedder peut jouer numéro 9 aussi mais il peut jouer aussi plus bas, son arrivée permettait de gérer le dossier Falcao plus facilement. Le laisser partir était finalement la meilleure solution car c’est ce qu’il souhaitait".

Tiemoué Bakayoko, 25 ans, milieu de terrain, prêté par Chelsea

Monaco ? "Je connais la maison, le coach, le championnat, je suis très content d’être ici".

Un aveu d’échec de revenir sur le Rocher? "Beaucoup diront que je recule en revenant ici, je vois ça différemment. Aujourd’hui, je suis un autre joueur. Je reviens avec un autre statut, je vais essayer d’apporter ce que j’ai appris au groupe."

Ses expériences à l’étranger? "Chelsea, ça m’a beaucoup aidé. Ensuite j’ai découvert un autre championnat à Milan et ça m’a apporté au niveau du professionnalisme, j’ai énormément évolué".

Ses objectifs personnels? "Essayer de faire des bons matches et aider le club car c’est le club le plus important".

Son état de forme? "J’ai fait toute la préparation avec Chelsea, je suis prêt, j’ai envie de retrouver les sensations d’un match de football".

Jean-Kévin Augustin, 22 ans, attaquant formé au PSG et prêté par le RB Leipzig

"Durant ce mercato, j’ai eu des discussions avec Nice, c’était très avancé mais je suis très heureux d’être ici. Falcao était un très grand joueur, je ne viens pas pour le remplacer mais plutôt tout faire pour aider l’équipe.

C’est une très bonne chose que le duo offensif Ben Yedder-Slimani marque des buts, c’est important d’avoir de la concurrence, ça te pousse à aller plus haut. Je suis parti très tôt de la Ligue 1, j’ai beaucoup appris de mes erreurs, j’ai conscience de ce qui a été bon et pas bon, j’ai mûri.

Monaco, c’est une chance de rebondir, ça a été compliqué, j’ai peu joué en Allemagne. Je dois rendre la confiance aux dirigeants monégasques. Physiquement, je vais bien bosser pour reprendre le chemin des terrains".