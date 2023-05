76e Festival de Cannes: la France en pole position dans la compétition officielle

Membre du jury de Ruben Östlund, la réalisatrice française Julia Ducournau aimerait ne plus être la dernière française lauréate d’une Palme d’Or – en 2021 avec "Titane" – lors de la cérémonie de clôture du 27 mai prochain. Et pour ce faire, le cinéma français s’est donné les moyens: avec quatre films en compétition, personne ne fait mieux.

Quatre films, quatre ambiances. "L’été dernier", de la réalisatrice Catherine Breillat, mettra en scène Léa Drucker sous les traits d’une avocate renommée qui, lorsqu’elle rencontre le beau-fils de son compagnon, âgé de 17 ans, entame une liaison avec lui. Une relation compliquée et dévastatrice pour les deux protagonistes.

Dans un tout autre style, Justine Triet nous propose "Anatomie d’une chute", avec Sandra Hüller et Swann Arlaud, l’histoire d’un couple de montagnards qui vit avec son fils, malvoyant. Sauf que le père est retrouvé sans vie devant le domicile. Suicide ou pas? Sa femme comparaît lors du procès et le fils y assiste et découvre alors l’intimité de ses parents lors des débats contradictoires.

Voyage culinaire

Caméra d’or en 1993 avec "L’Odeur de la papaye verte", le réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung nous propose une subtile adaptation du roman suisse "La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet", de Marcel Rouff, publié en 1924 avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Il s’agit d’une plongée dans la France de 1885 dans les pas d’Eugénie, qui travaille depuis vingt ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin Bouffant. Entre eux naît un lien particulier qui va se répercuter dans leurs plats mais également dans la relation humaine très particulière qui les unit.

Enfin, et malgré une polémique sur les conditions de travail durant le tournage, Catherine Corsini présentera son dernier film, "Le Retour", avec Aïssatou Diallo Sagna, Virginie Ledoyen et Denis Podalydès. Une œuvre qui narre la vie de Khédidja, qui travaille pour une famille parisienne aisée et qui, le temps d’un été en Corse, s’occupe des enfants de ses employeurs durant les vacances. Khédidja embarque ses deux filles, Jessica et Farah, dans l’aventure pour l’été, sur l’île que la famille a quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Un retour salvateur mais aussi cathartique pour toute la famille.