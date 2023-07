Peymeinade, Lucéram, Bendejun... Retour sur les plus gros incendies dans les Alpes-Maritimes

Depuis deux semaines, plusieurs pays méditerranéens sont en proie aux flammes.

Les principaux sinistres concernent la Grèce, sur les îles touristiques de Rhodes, Corfou et Eubée, ainsi qu'au centre dans la région de Volos. Quatre personnes sont décédées à cause des incendies.

L'Italie est particulièrement impactée, notamment dans le sud du pays. En cinq jours, les pompiers ont effectué 3.232 interventions, dont 1.414 en Sicile, 879 dans les Pouilles, 727 en Calabre et 212 en Sardaigne. Trois personnes sont mortes depuis le début des feux.

L'Algérie détient le bilan humain le plus élevé avec 34 morts, tandis que d'autres sinistres se sont déclarés au Portugal, en Croatie, Bulgarie, Espagne, Tunisie et Turquie.

En France, outre un incendie qui a parcouru 200 hectares en Haute-Corse, les Alpes-Maritimes sont le département où il y a le plus de départs de feux en cette fin juillet.

Le feu de Bairols a repris ce vendredi après-midi alors qu'il avait été fixé. Les flammes ont parcouru 100 hectares et de nombreux sapeurs-pompiers azuréens, varois et marseillais luttent contre ce sinistre.

Les secours sont encore présents à Gréolières, où le feu est maîtrisé, pour finaliser les dernières actions de forestage. Les incendies de Cagnes-sur-Mer, Breil-sur-Roya, Falicon et Daluis ont été éteints.

Alors que les scientifiques du groupe World Weather Attribution (WWA) estiment que les vagues de chaleur et les incendies qui en découlent ne sont plus "des événements exceptionnels", retour sur les étés les plus brûlants dans les Alpes-Maritimes grâce à la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF).

10.723 hectares en 1986

C'est l'été où les incendies, au nombre de 78, ont été les plus violents dans le département avec ceux de Bendejun (1.833 ha le 24 juillet), Eze (1.118 ha le 24 juillet), Peymeinade (3.402 ha le 23 août) et Coaraze (1.846 ha le 23 août).

3.901 hectares en 1974

Cet été-là, ce sont 38 incendies qui sont recensés dont ceux d'Ascros (603 ha le 9 août) et Gilette (600 ha le 15 août).

3.613 hectares en 1979

Quelque 75 feux seront dénombrés au cours de l'été avec ceux de Carros (432 ha le 8 juillet), Pierrefeu (576 ha le 28 juillet), Toudon (493 ha le 1er août), Lucéram (420 ha le 2 août), Coaraze (537 ha le 27 août) ou encore La Trinité (210 ha le 12 septembre).

3.301 hectares en 1985

Parmi les 151 incendies relevés, c'est celui de Mandelieu le 31 juillet qui sera le plus important avec 1.626 ha détruits.

2.530 hectares en 2003

Après une longue accalmie, mais pas l'arrêt des incendies estivaux, les Alpes-Maritimes vont connaître un été brûlant avec 220 incendies comptabilisés et 2.530 ha ravagés.

C'est Lucéram qui fera les terribles frais des feux puisqu'en deux jours, du 5 au 6 août, 2.008 ha vont partir en fumée à la suite de trois incendies causés par la foudre.