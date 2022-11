"Dossiers du Rocher" : "Il faut absolument trouver la source", selon le prince Albert II

L’enquête dite des "Dossiers du Rocher" avance et a conduit à deux premières mises en examen, le personnel du Palais est-il à la disposition de la police ? Avez-vous identifié les failles en interne qui ont conduit aux piratages de mails notamment ?

Les processus ont été revus en interne évidemment. Ce n’est pas uniquement le Palais qui était concerné, mais aussi des personnes extérieures au Palais et à la Principauté. L’enquête progresse en France, l’instruction avance un peu plus lentement en Principauté. Je regrette que tout cela n’aille pas plus vite. J’espère que dans les semaines et les mois à venir nous aurons de plus amples informations. Il faut que justice passe, on ne va pas laisser ces accusations et ces mensonges perdurer. Il faut absolument trouver la source et que toute la lumière soit faite sur cette triste affaire.