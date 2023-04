Accident mortel dans le tunnel Louis-II à Monaco: la vitesse excessive est-elle seule en cause?

Après avoir révélé que les trois victimes avaient été identifiés, sous réserve de confirmation par l'ADN après les autopsies à pratiquer mercredi, le procureur général adjoint de Monaco, Morgan Raymond, a accepté de faire un point avec Monaco-Matin, ce lundi, sur l'avancée de l'enquête quant aux circonstances de l'accident.

"Les circonstances de l’accident n’ont pas encore été définies avec exactitude et c’est d’ailleurs l’objet central de l’enquête, rappelle le procureur général adjoint de Monaco, Morgan Raymond. Il semble en l’état actuel des investigations qu’une vitesse excessive soit la cause, sans doute non exclusive, de l’accident."



Les trois victimes de l’accident roulaient à bord d’une Audi Q3 mais, à cette heure, le Parquet général ne peut communiquer avec certitude sur l’identité du conducteur du SUV.

Impossible à ce stade de savoir qui conduisait



"L’état du véhicule et le positionnement de ces occupants lors de l’arrivée des services de police et des pompiers ne permettaient pas de définir lequel des trois était le conducteur. Les investigations se poursuivent notamment sur ce point."



Les autopsies (pratiquées mercredi à Monaco) seront décisives dans la compréhension des événements selon le responsable du Parquet général. "Les autopsies seront l’occasion de réaliser d’autres prélèvements qui sont nécessaires tant à l’identification formelle des trois individus qu’à la définition des facteurs ayant conduit à ce tragique accident."

Les enquêteurs de la Sûreté publique monégasque ont d'ores et déjà entendu les témoins directs de l'accident et, à défaut de caméra sous le tunnel, mis la main sur des enregistrements de vidéosurveillance privée à exploiter.