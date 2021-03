Prolongement du confinement dans les Alpes-Maritimes: pour Ladislas Polski, maire de la Trinité, il s'agit de "la dernière ligne droite avant le bout du tunnel"

Le prolongement du confinement pour un troisième week-end a été annoncé ce mercredi 10 mars par le gouvernement. Une mesure qui ne satisfait pas totalement les élus locaux, mais certains, comme Ladislas Polski, maire de la Trinité, il faut essayer d'être "optimiste", malgré tout.

"Ces mesures sont forcément douloureuses pour la population et les commerçants mais j’ai envie d’envoyer un message d’espoir, réagit le maire de La Trinité Ladislas Polski. Car si on essaie de regarder les choses avec une logique optimiste, on peut considérer qu’on est dans la dernière ligne droite avant le bout du tunnel. On vaccine beaucoup et on voit malgré tout, même si c’est ténu, que le taux d’incidence diminue. Est-ce que c’est entièrement dû aux mesures de confinement ? Personne n’est en capacité de le savoir actuellement", dit-il.

Il faut serrer encore un petit peu les dents, ça va finir par payer

"Si on continue dans cette logique : diminution progressive du taux d’incidence et augmentation significative de la couverture vaccinale, on peut avoir des perspectives positives. C’est ce qui me fait dire que, même si c’est difficile, il faut serrer encore un petit peu les dents, ça va finir par payer. Cette fameuse immunité collective, on va finir par y arriver. Ce n’est pas de l’angélisme, je m’appuie sur des données rationnelles. On est à un taux d’incidence de 480 [personnes positives pour 100.000 habitants]. On était à 600 avant ces mesures. On va finir par s’en sortir".