Covid-19: Christian Estrosi demande l'ouverture de la troisième dose de vaccin pour tous

La 5e vague arrive et progresse en France ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Face à cette progression, le maire de Nice, Christian Estrosi, a demandé l'ouverture de la troisième dose au plus de 12 ans.

"Je demande au gouvernement que dès aujourd'hui, on nous permette de vacciner tous ceux qui le souhaitent quelque soit leur classe d'âge dès 12 ans", a expliqué le président de la Métropole Nice Côte d'Azur au cours d'une conférence de presse.

La progression en cours de la 5e vague de Covid-19 est "fulgurante", a alerté dimanche Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mettant toutefois en balance "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

Pour contrer cette baisse, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi soir d'administrer une dose de rappel (le plus souvent une troisième dose) à tous les plus de 40 ans. Ses avis sont généralement suivis par le gouvernement.

Jusqu'à présent, ce rappel ne concernait que les plus de 65 ans et les personnes à risques de forme grave. A partir du 15 décembre, il sera exigé pour prolonger leur pass sanitaire.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé début novembre que le rappel serait accessible aux 50-64 ans à partir du 1er décembre.