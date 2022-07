A la découverte de l'exposition de Christian Louboutin qui ouvre au public ce samedi à Monaco

Montée en trois semaines, mobilisant 120 personnes jour et nuit dans les dernières heures, l’exposition est en place jusqu’au 28 août. Cinquante et un jours seulement pour se délecter d’un dédale de salles, qui place le visiteur dans la position d’Alice au Pays des Merveilles, sans savoir jamais ce qui se cache derrière la porte à franchir.

Le reflet "d’un homme en perpétuelle quête d’idées", estime Olivier Gabet, commissaire de l’exposition qui accueillera ses premiers visiteurs ce samedi. En entrant au musée, le créateur – devenu iconique dans l’univers de la mode avec ses souliers de luxe – entraîne avec lui ses goûts éclectiques pour le beau, l’art et l’artisanat.

"Ca fait shebam, pow, blop, wizz" comme dans la chanson de Gainsbourg, et surtout waouh pour l’exposition Christian Louboutin "L’exhibition-iste", tant elle regorge d’esthétique, de surprises et de trésors, déployés sur 2.000mètres carrés au Grimaldi Forum.

Artisan excentrique

La porte d’entrée justement s’ouvre au son de Casse-noisette, comme un conte de fées qui démarre, dans un écrin aussi rouge que les semelles des chaussures griffées Louboutin. Une mise à condition qui pose les bases. Christian Louboutin est un chausseur, devenu en trois décennies, probablement le plus célèbre de sa discipline. On porte des "Louboutin" comme une "Rolex" ou un "Kelly".

Les vitrines regorgent de ses premières créations à talons, dans un espace dominé par des vitraux mystiques commandés par l’artiste reflétant ses fétiches. Ambiance Saint Chapelle de la chaussure. L’excentrique commence à poindre. Et la volonté est de montrer le travail d’orfèvrerie pour créer une chaussure aussi.

Dans une série de vidéos ludiques, le créateur se met en scène pour décrire les étapes de la confection du soulier. Prouvant que la silhouette d’une chaussure s’apparente à un objet de design.

Les installations de paires tournoyantes font alors basculer dans l’onirisme. La salle du Trésor est un sommet. Occupée en son cœur par un gigantesque palanquin abritant un soulier de cristal démesuré. Never too much.

La chaussure devient une héroïne dans un mélange de profane et de religieux. Les yeux ne savent plus où se poser tant il y a de détails à voir.

Trois pas plus loin, changement de décor, nous voici sur le seuil d’un cottage britannique, la maison de Madame Boston-Flouette. Stéphane Bern y joue les guides façon Secrets d’histoire pour inviter les visiteurs à entrer. Déroutant… mais pas autant que les motifs qui peuplent le salon de la vieille dame. Sous l’apparence de l’intérieur d’une granny conservatrice, pointe une imagerie coquine. Les apparences sont (souvent?) parfois trompeuses…