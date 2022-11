Conférence mondiale sur le climat COP27 en Egypte: il faut agir maintenant face à l’urgence climatique!

Trois focus pour décrypter les enjeux

Regards croisés de deux auteurs du Giec: Nathalie Hilmi, chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco, responsable de la thématique "économie environnementale", et Jean-Pierre Gattuso, océanologue, directeur de recherche au Laboratoire d’océanographie de Villefranche CNRS, Sorbonne Université et Iddri-SciencesPo.

1 - Justice climatique

N. Hilmi: "La notion de justice climatique est très importante car les pays en voie de développement sont moins responsables des émissions de CO2, mais vont subir les conséquences du changement climatique de plein fouet. J’attends beaucoup de cette COP sur ce point, car elle est organisée dans un pays africain, au Moyen-Orient. Les pays en voie de développement attendent une justice climatique."

J.-P. Gattuso: "Un groupe de 77 pays en voie de développement réclame un mécanisme international, pour compenser les préjudices subis. On trouve par exemple des petits états insulaires des Caraïbes qui émettent des quantités microscopiques de gaz à effet de serre mais subissent des cyclones et inondations gigantesques, des vagues de chaleur marine… Or, les pays développés freinent des quatre fers parce que cela va entraîner des paiements très élevés. L’absence de progrès sur cette question risque de faire échouer cette COP."

2 - Adaptation à tous les niveaux

J.-P. Gattuso : "L’adaptation est un enjeu qui se décline à tous les niveaux, jusqu’au plus local. Verdir les villes, isoler les logements, faire une transition vers les énergies renouvelables, réduire l’utilisation des voitures, faciliter l’utilisation des transports en commun, développer les mobilités douces (marche, vélo)."

N. Hilmi: "Ce qu’on verra le plus dans la région Paca, c’est la montée du niveau de la mer et la montée des températures. À terre, il faut penser différemment toutes les villes côtières, à cause de la montée des eaux. L’urbanisation accentue la montée des températures par les îlots de chaleur dans les villes. Il y aura aussi le problème de l’eau, avec la fonte de la neige et des glaciers. Cela ne concerne pas seulement la montagne, car cela impacte tout ce qui va suivre jusqu’à la mer, et l’approvisionnement en eau potable de nos villes, ainsi que l’agriculture."

3 - Engagement des états

N. Hilmi: "J’espère que la COP27 permettra de négocier des accords qui seront contraignants, sous peine de ne pas être appliqués. Dans le contexte mondial de crises, c’est maintenant qu’il faut inclure des actions pour le climat dans les politiques de lutte contre la crise économique. Avec une composante environnementale, on peut avoir une croissance qui soit résiliente face au changement climatique. Les pays se sont engagés à être net zéro émission carbone en 2050. Ce n’est pas une date si éloignée, donc cela veut dire qu’il faut agir tout de suite."

J.-P. Gattuso: "Depuis les accords de Paris (en 2015), les pays s’engagent dans leur contribution nationale sur une trajectoire de baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il avait été convenu qu’en 2021, les États devaient revoir leurs ambitions à la hausse et les partager. Or, seulement 23 pays sur plus de 190 l’ont fait cette année."